Frankfurt Marathon : Zu viel Wärme für Rekorde

Hendrik Pfeiffer hatte 42 Kilometer in den Beinen, aber noch immer genug Kraft für den roten Teppich. Mit beiden Händen griff er sich an die Ohren, forderte das Publikum in der Frankfurter Festhalle auf, noch mal mehr Lärm zu machen. Dabei war es beim Schlussspurt des deutschen Meisters ins Ziel des 39. Frankfurt Marathons schon so laut, dass man sein eigenes Wort kaum verstand. Pfeiffer lächelte, als er die Ziellinie überquerte, posierte im Anschluss in Muskelpose vor einer Sponsorenwand – und erweckte mit seiner Gestik und Mimik unweigerlich den Eindruck, dass hier gerade jemand als Siebter mit einer Zeit von 2:11:28 Stunden ins Ziel gekommen war, der durchaus noch etwas schneller hätte laufen können. So war das ja eigentlich auch geplant gewesen. Doch der 29 Jahre alte Läufer vom TV Wattenscheid war nicht der Einzige, bei dem es am Sonntag nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hatte.

Bei den Männern schafften es die beiden als schnellste Läufer des Feldes ins Rennen gegangenen Gebru Redaghne und Martin Kosgey nicht auf das Podium. Der erste Platz ging etwas überraschend an Brimin Misoi aus Kenia, der seine Bestzeit mit 2:06:11 Stunden um zweieinhalb Minuten unterbot – in Nairobi auf knapp 1700 Meter Höhe in diesem Jahr aber auch schon einen Marathon in 2:08:41 Stunden gewonnen hatte. Bei den Frauen siegte die Kenianerin Selly Kaptich, die angekündigt hatte, den Streckenrekord attackieren zu wollen. Mit ihrer Zeit von 2:23:11 Stunden verfehlte sie diesen aber um vier Minuten.

Pfeiffer hatte sich wie der zweite schnelle Deutsche im Feld, Filimon Abraham, vorgenommen, die Norm für die Weltmeisterschaft in Budapest 2023 zu unterbieten. Dafür hätten beide nach 2:09:40 Stunden im Ziel sein müssen. Bis zur Hälfte des Rennens befand sich das Duo auf Kurs, arbeitete gemeinsam in einer Gruppe. „Aber hintenraus wurde es ordentlich warm“, sagte Pfeiffer. Erst distanzierte er Abraham, der auch beim zweiten Marathon seiner Laufbahn nicht ins Ziel kam. Dann überholte Pfeiffer auch noch den einen oder anderen Afrikaner, die er hatte „ärgern wollen“, wie er vor dem Rennen sagte. „Die Rolle des Jägers habe ich gut ausgefüllt. Aber die letzten zehn Kilometer haben wehgetan.“ So ging es allen an diesem warmen Sonntag. „Wir hatten einen Sommermarathon im Herbst“, sagte Renndirektor Jo Schindler, der trotzdem „sehr zufrieden“ war mit dem Comeback nach drei Jahren pandemiebedingter Pause.

Rennen der geplatzten Träume

Dabei war es schon ein bitteres Rennen der geplatzten Träume: Laura Hottenrott, die schnellste Deutsche im Feld, sagte wegen einer Ohrenentzündung kurzfristig ab. Thea Heim, zweitschnellste Deutsche, kam wie Abraham nicht ins Ziel, sodass bei den Frauen mit Corinna Coenning eine gänzlich unbekannte Amateurin die schnellste Zeit lief – und sich später nicht nur über ihren großen Erfolg freute, sondern auch darauf, dass für sie als Lehrerin jetzt erst mal eine Woche Ferien anstehen. Das große Glück für die Organisatoren war in diesem schwierigen Jahr mit WM und EM, dass Pfeiffer sich kurzfristig entschieden hatte, in Frankfurt zu starten, weil man ihn in New York am kommenden Sonntag nicht ins Elitefeld aufnehmen wollte.

Gehört hatte Pfeiffer ja schon viel über die Festhalle und das ganze Drumherum, das mit dem Einlauf über einen roten Teppich einmalig ist. 2015 ist Arne Gabius hier deutschen Rekord (2:08:33) gelaufen – noch immer ist das die zweitbeste deutsche Zeit. „Das hatte eine absolute Sogwirkung. Es hat gezeigt, wo es hingehen kann, und war auch für mich eine große Motivation“, sagt Pfeiffer. Warum inzwischen mehr Deutsche in der Lage sind, in die Nähe dieser Zeiten zu kommen, erklärt er damit, dass alle „wesentlich professioneller“ geworden seien. „Wir haben den Mut, nach Kenia zu fahren. Nicht nur drei oder vier Wochen, sondern drei Monate“, sagt Pfeiffer mit Blick auf die Höhentrainingslager in Ostafrika. Neun von zehn Mal sei er dort am Anfang „auseinandergenommen“ worden. „Diesen Mut hatten wir vorher nicht gehabt.“

„Der Zieleinlauf in der Festhalle hat alles entschädigt“

Obwohl er die WM-Norm verpasste, war Pfeiffer zufrieden mit seinem Debüt vor der Skyline und der drittschnellsten Zeit seiner Karriere: „Das ist eine schöne Zeit, die ein tolles Jahr mit dem deutschen Meistertitel und dem Vize-Europameistertitel mit dem Team abrundet. Besser hätte mein Jahr nicht laufen können.“ Dass er im Ziel noch so bei sich war und auch lächeln konnte, wollte Pfeiffer nicht als verpasste Chance verstanden wissen, sondern vielmehr als Ausdruck seiner Stärke: „Dass ich hintenraus hier so stehe, ist ein gutes Zeichen. Ich bin gut in Form“, sagte er. Mehr sei mit den Temperaturen nicht möglich gewesen. Pfeiffer war deshalb mit sich im Reinen am Ende dieses schweißtreibenden Tages, der so manchen im Ziel zusammensacken ließ. „Der Zieleinlauf in der Festhalle hat alles entschädigt“, sagte Pfeiffer kurz darauf im Ziel in eine Fernsehkamera: „Es war so, wie alle es immer erzählen.“

Da die Reise schon gebucht war, bevor ihm signalisiert wurde, dass er nicht im Elitefeld starten wird, fliegt Pfeiffer nun in dieser Woche noch nach New York. Dort will er auch den Marathon laufen, wenn sich sein Körper bis dahin ausreichend regeneriert hat. „Einen 40er-Jogg kriege ich noch hin“, sagte Pfeiffer und lachte. Zwischen 3:30 und 3:50 Minuten pro Kilometer würde das bei ihm bedeuten. Das Rennen wolle er einfach genießen. Frankfurt, das betonte Pfeiffer allerdings noch einmal, sei für ihn keine B-Lösung, sondern eine „gleichwertige Option“ gewesen. In Zukunft sehe er sich hier noch mal an der Startlinie. Bei einem neuen Anlauf auf Zeiten im Bereich 2:09 Stunden und drunter? „Die 2:09 werden früher oder später auf jeden Fall fallen.“ Seine Ankündigung, das schon diesmal in Frankfurt laufen zu wollen, sei nicht unrealistisch gewesen, sagte Pfeiffer. „Die Form war da.“ Nur das Wetter hat nicht mitgespielt.