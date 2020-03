Football-Klub mit Ansprüchen : Das mutige Ziel von Frankfurt Universe

Thomas Kösling will mit seinem Team hoch hinaus. In der German Football League peilt er mit Frankfurt Universe ein ganz bestimmtes Ergebnis an. Dafür hat der Trainer einen klaren Plan, bei dem auch NFL-Erfahrung eine Rolle spielt.

Der Mann ist schwer auf Draht. Die letzten zwanzig Meter zum Café unterbricht Thomas Kösling gleich zweimal, bleibt stehen und nimmt das Handy hoch. Finger fliegen über die Tastatur – wichtige Nachrichten ganz offenbar, die dringend einer Antwort bedürfen. Dann schafft der Headcoach des American-Football-Erstligaklubs Frankfurt Universe doch noch den Touchdown bei einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen. „Stimmt“, sagt Kösling, „das muss ich mir eigentlich abgewöhnen: immer gleich auf jede Nachricht zu antworten.“

Dabei ist die Zeit vor Ostern für Kösling und sein Team noch die ruhigere, auch wenn Universe das Training schon Mitte Februar aufgenommen hat. An diesem Sonntag findet das letzte der vier sogenannten „Minicamps“ statt, die vor allem die jungen deutschen Spieler auf einen Stand bringen sollen, der ihnen auch Erstligaeinsätze ermöglicht. „Sie bekommen die Chance, unser Spielsystem zu lernen“, sagt Kösling. Zur Try-out genannten Spielersichtung im Dezember kamen statt der sonst üblichen 25 Kandidaten an die 60, die um einen Platz beim Erstligaklub kämpften. Football hat wieder einen besseren Ruf in Frankfurt, seitdem der Klub die vergangene Saison trotz großer wirtschaftlicher Probleme und des Abschlusses eines Insolvenzverfahrens auf Platz drei abschloss. In dieser Saison soll der Weg ins Finale führen. Es wäre ein Heimspiel, denn die Partie um den German Bowl wird am 10. Oktober in der Frankfurter WM-Arena stattfinden.

Kösling als Optimalbesetzung

Der Weg dahin ist noch lang. Aber Kösling, der die Mannschaft Mitte der vergangenen Saison nach dem überraschenden Abschied von Cheftrainer Brian Caler übernommen hat und das Vertrauen der Klubführung auch in der bevorstehenden Saison genießt, ist ein geduldiger Arbeiter. Erklären, feilen, verbessern – das sind die Talente des Polizeibeamten, der Mitte März 37 Jahre alt wird. Der einstige Linebacker ist seit der Gründungssaison 2007 bei Universe, wohin er vom Zweitligaklub Hanau Hornets wechselte. 2014 wechselte Kösling an die Seitenlinie, wurde Defense Coordinator von Universe – und erwies sich als Optimalbesetzung. In den vergangenen Jahren stellte Universe stets eine der stärksten Verteidigungslinien der Liga. Für das Rekrutieren des Personals zuständig war und ist: Thomas Kösling.

Jetzt ist der freundlich wirkende Polizist, der in Fechenheim bei der Verwahrstelle für sichergestellte Kraftfahrzeuge arbeitet, der Chef an der Seitenlinie. Vom 17. März an wird Kösling viermal die Woche unmittelbar nach Dienstende zum Trainingsplatz fahren, um sich dort vorzubereiten. „Es war mir schon klar, was da auf mich zukommt“, sagt er. „Aber es war die richtige Entscheidung.“

American Football ist nicht nur in Frankfurt noch weit entfernt ist von der vollständigen Professionalisierung. „Über kurz oder lang werden wir einen hauptamtlichen Trainer brauchen“, sagt Kösling. „Das muss nicht unbedingt der Headcoach sein, sondern einfach jemand, der sich von sieben bis 20 Uhr um die Mannschaft und das Training kümmert.“ Positiv für den Headcoach und die Mannschaft ist es, dass die Vorbereitung schon viel weiter fortgeschritten ist als in den Jahren zuvor. „90 Prozent des Teams stehen“, sagt er. „Wir haben viele wichtige Spieler halten können.“ Wie zum Beispiel Steven Cluley, als Quarterback Dreh- und Angelpunkt der Offense.

Mehr zum Thema 1/

In der Verteidigung verfügen die Hessen mit Fernando Lowerey über einen der besten Defensive Backs der Liga. Gemeinsam mit John Tidwell hatte der Verteidiger die Frankfurter Abwehr 2018 zu einer der stärksten der Liga gemacht und bis ins Endspiel von Berlin geführt, wo Universe knapp den Schwäbisch Hall Unicorns unterlag. Jetzt kehrt der Amerikaner, der Erfahrungen beim NFL-Klub Denver Broncos gesammelt hat, zurück. Im Angriff könnte Running Back Gennadiy Adams für vehementen Vorwärtsdrang sorgen. Der gebürtige Russe hat bis zum letzten Cut mit den Minnesota Vikings trainiert. Jetzt soll er Universe beflügeln – falls ihn nicht die Canadian Football League noch wegschnappt, wohin alle Universe-Spieler eine Wechseloption besitzen.

Kösling freut sich auf die Zeit mit dem Multikulti-Team, in dem Spieler aus 17 Nationen trainieren. Gespräche auf Augenhöhe gehören zu seinen Vorzügen, nur manchmal müsse er Grenzen setzen, sagt er. „Aber auch das kann ich. Schließlich bin ich Polizeibeamter.“ Am 18. April beginnt der Football-Krimi mit Oberkommissar Kösling und dem Preseason Game gegen die Cologne Crocodiles im Stadion am Bornheimer Hang. Das erste Punktspiel folgt am 10. Mai mit dem Heimspiel gegen die Munich Cowboys.