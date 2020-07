Ärger im deutschen Football : Wendung um 180 Grad sorgt für riesige Probleme

Die Pressemitteilung der German Football League (GFL) klingt verbindlich und verständnisvoll. Bis zum 24. Juli könnten sich die 16 Vereine der ersten Liga im American Football entscheiden, ob sie „wegen der Corona-Pandemie im Herbst nicht spielen können“ und „ihren Verzicht auf eine Teilnahme an der Saison erklären“. Und jene Klubs, „die sich für eine Teilnahme entscheiden, später jedoch wegen Corona-bedingten Veränderungen doch nicht antreten können, müssen keine Sanktionen befürchten“.

Alles bestens, alles wie besprochen – könnte man meinen. Dennoch sorgten die in der vergangenen Woche veröffentlichten „Ergänzungen zum Lizenzstatut“ bei den Klubs der GFL für Verärgerung. „Alles, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben, ist vom Tisch“, sagt Alexander Korosek, der Geschäftsführer des Erstligaklubs Frankfurt Universe. Unmut weckt unter anderem der Paragraph zwei der Statutergänzungen. Dort steht, dass nur solche Klubs 2021 in die Liga starten könnten, die „die Haftungsfreistellungs- und Rechtsmittelverzichtserklärung (Anlage 1) rechtswirksam unterzeichnet“ haben. Gerade diese Erklärung war aber bis zuletzt noch ein großer Kritikpunkt der Vereine. Unterschrieben, sagt Carsten Dalkowski, der Sprecher der GFL, hätten sie aber inzwischen alle.

Ein weiterer Kritikpunkt liegt darin, dass die Liga ihre Klubs bislang im Glauben gelassen hat, dass keine Mannschaft die Lizenz zurückgeben müsse, wenn sie wegen der Covid-19-Pandemie nicht an einem Spielbetrieb teilnehmen will. Genau dies passiert aber nun. „Da hört bei mir jegliches Verständnis auf“, sagt Korosek. „Das sind komplett neue Voraussetzungen.“ Dalkowski räumt ein, dass die Liga tatsächlich beantragt habe, dass kein Klub seine Lizenz abgeben müsse. „Aber der Verband sah dies aus formaljuristischen Gründen anders. Man war der Ansicht, dass es doch eine Lizenzrückgabe geben müsse.“

Ärger über Begründungspflicht

Zudem sind weitere Hürden aufgestellt worden, die auf dem Weg zu einem zeitweisen Lizenzverzicht zu nehmen sind. So erkennt die Liga die einfache Erklärung, man wolle keine Spiele ausrichten, weil sie unter den geforderten Hygienemaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich seien, nicht an. Nur Klubs, die den „negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie durch eigenes Handeln“ entgegengetreten seien, könnten die Lizenz in der Saison 2021 problemlos zurückerhalten, heißt es in den Statuterweiterungen. Kann ein Verein diesen Nachweis nach Ansicht der Liga nicht schlüssig führen, muss er mit Sanktionen rechnen. Deren Höhe ist nicht näher genannt.

Vereinfacht ausgedrückt: Nur Klubs, die dann eine entsprechende Strafe zahlen, erhalten die Lizenz für die Spielzeit 2021 zurück. Oder sie treten während der Pandemie zu Ligaspielen an. „Die Teams, die das nicht tun“, sagt Korosek, „werden an den Pranger gestellt.“ Dass Vereine sanktionslos auf einen Start in der Saison verzichten können, sei ebenfalls der Antrag der GFL gewesen, sagt Dalkowski. Aber auch in dieser Beziehung war der übergeordnete AFVD, der unter der Führung des Hanauer Rechtsanwalts Robert Huber steht, anderer Meinung. „Man wollte schon so etwas wie eine Begründung“, sagt GFL-Sprecher Dalkowski. Er könne die Kritik an den Beschlüssen verstehen, sei sich aber sicher, dass alle Klubs die Hürde der Begründung, sofern diese nicht allzu allgemein sei, problemlos nehmen könnten und so ohne Sanktionen die Lizenz 2021 zurückerhielten. „Ein Fünfzeiler reicht da völlig aus.“

„Die Liga hat eine 180-Grad-Wendung gemacht“

Die Änderungen treffen die Klubs nur ein paar Tage vor dem Datum, an dem sie sich zu einem Start in einer potentiellen Saison 2020 äußern sollen. Dass Liga und Verband ihre Klubs mit Nachdruck zur Teilnahme an einem Pandemie-Spielbetrieb bewegen wollen, liegt auf der Hand. So berichtet die Internetseite „Touchdown24“ von einem Schreiben, das AFVD-Präsident Huber an die Vereine versandt hat. Dort sagt Huber in Erwartung staatlicher Subventionen für den Sport: „Es wäre jetzt einfach fahrlässig, in Angesicht eines Förderprogramms, aus dem die GFL eventuell über eine Million Euro zu erwarten hat, den ,Stecker zu ziehen‘. Jeder, der das jetzt macht, wird es sich später nicht verzeihen, wenn der Nachbarverein mit einem Scheck über achtzig Prozent der letztjährigen Zuschauereinnahmen vom Staat in den Spielbetrieb geht, er selbst aber abgemeldet hat, keinen Zuschuss erhält und die eigenen Spieler, Zuschauer und Sponsoren dann den Verein zu eben jenem Nachbarverein wechseln.“

Universe-Chef Korosek will zunächst einmal „alles richtig prüfen lassen“. Dies gründlich zu tun, könnte aufgrund des Zeitdrucks schwer werden. „Am allermeisten stört mich aber die Tatsache, dass alles, was die Vereine mit Verband und Liga besprochen hatten, plötzlich vom Tisch ist.“ Dazu zählten Punkte wie die Voraussetzung, bis zu 5000 Zuschauer ins Stadion zu lassen und sechs Wochen vor Ligastart mit den Teams Vollkontakttraining betreiben zu können. „Die Liga“, sagt der Universe-Chef, „hat eine 180-Grad-Wendung gemacht“. Dalkowski beschwichtigt. Natürlich werde man nur in eine Saison 2020 starten, wenn es spätestens Anfang August die Möglichkeit zu einem regulären Trainingsbetrieb gebe. Die Hoffnung wollten Liga und Verband so lange wie möglich am Leben erhalten, sagt Dalkowski. „Wer weiß denn, was passiert, wenn die GFL 2020 ganz von der Bildfläche verschwindet?“