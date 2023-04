Ein Auftritt in Köln ist für Sara Doorsoun immer etwas Besonderes. Die 31 Jahre alte Fußball-Nationalspielerin, die seit 15 Monaten für die Frankfurter Eintracht aufläuft, ist in der Domstadt geboren, Freunde und Familienmitglieder der Verteidigerin finden sich bei ihren Gastspielen auf der Tribüne. Das, was sie diesmal zusammen erleben werden, ist bislang einzigartig im deutschen Frauenfußball: Zur Bundesligapartie am Sonntag (13.00 Uhr bei Magentasport) hat der 1. FC die Frankfurterinnen in die 50.000 Zuschauer fassende Arena nach Müngersdorf eingeladen.

In gemeinsamer Anstrengung, mit einer Werbekampagne „in bislang nicht bekanntem Ausmaß“, so heißt es bei den Rheinländerinnen, wurde ein neuer Publikumsrekord angestrebt. Bis Mittwoch konnten schon mehr als 31.500 Tickets abgesetzt und die Vorgabe damit erreicht werden. Die österreichische Rekord-Nationalspielerin Sarah Puntigam, die in den Diensten der Kölnerinnen steht, glaubt, dass noch deutlich mehr geht. „Warum machen wir die Hütte nicht voll?“, fragte die 30-Jährige bei einem Online-Pressetermin.

„Man sollte solche Spiele genießen“

Doorsoun und die meisten ihrer Mitspielerinnen wissen, wie es sich anfühlt, wenn solche Massen an Menschen bei einer Begegnung vor Ort mitfiebern und mitgehen. Zum Saisonauftakt hatten die Hessinnen selbst beim Remis gegen Bayern München für die bislang höchste Marke gesorgt. 23.200 Zuschauer strömten damals ins Waldstadion. „Das kann beflügeln, aber für einen kurzen Moment auch erschreckend sein“, sagt die erfahrene Sportlerin. Man höre die Kolleginnen und die Anweisungen des Trainers nicht immer. „Aber man sollte solche Spiele genießen.“

Seit der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in England erlebt der Frauenfußball hierzulande einen enormen Aufschwung, was die Resonanz betrifft. Beim Spitzenspiel zwischen den beiden Topteams VfL Wolfsburg und Bayern München etwa belegten 21.287 Fans die Sitze. „Man kann definitiv von einem Boom sprechen“, sagt Doorsoun, die es mit der deutschen Auswahl auf der Insel bis ins Finale schaffte. „Was wir am Sonntag erleben, ist sinnbildlich für das, was wir im Sommer erreicht haben.“

Trotz aller Vorfreude will man sich auf beiden Seiten nicht von den sportlichen Zielen ablenken lassen. Die Kölnerinnen, die als Tabellenneunte bislang enttäuschten, haben sich nach der Entlassung von Trainer Sascha Glass im März unter Nachfolgerin Nicole Bender-Rummler neu sortiert und hoffen auf einen Überraschungscoup gegen den Favoriten. Die drittplatzierte Eintracht strebt nach weiteren Punkten im Kampf um das Champions-League-Ticket. „Ich erwarte ein heißes, ein spannendes Spiel“, sagt Doorsoun.

Beim ersten Auftritt nach der jüngsten Länderspielpause, dem 1:0 beim MSV Duisburg, hatte sich ihre Formation nur wenige Chancen erspielt. „Da waren wir freitags das erste Mal wieder alle zusammen, und viele hatten noch Länderspiele in den Knochen“, sagte die Defensivspezialistin. „Jetzt hatten wir wieder eine normale Trainingswoche und konnten gut arbeiten.“

Mehr zum Thema 1/

Den Zuschauerrekord will Doorsoun mit der Eintracht schnellstmöglich zurück an den Main holen. Die Gelegenheit dazu könnte das Duell mit Spitzenreiter Wolfsburg am 14. Mai bieten. In erster Linie gehe es zwar darum, die Menschen zu begeistern, zu den Spielen zu kommen. Aber: „Rekorde zu brechen, das macht Spaß.“