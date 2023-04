Zukunft bei der Eintracht : Glasners Grundsatzrede

Bleiben oder nicht bleiben? Vor dem Spiel beim BVB geht Eintracht-Trainer Oliver Glasner in die Offensive und spricht über seine Zukunft. Die soll in Frankfurt liegen – zumindest im kommenden Jahr.

Oliver Glasner ist in die Offensive gegangen. Das macht der Trainer der Frankfurter Eintracht immer wieder mal. Am Donnerstag nun, gegen Ende der routinemäßigen Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel, schien es so, als habe der Österreicher auf genau diese eine Frage gewartet. Gestellt worden ist sie ihm in den vergangenen Wochen mehrmals. Doch jetzt nahm sich der Eintracht-Coach in vertrauter Frankfurter Umgebung im Proficamp ausgiebig Zeit, um sachlich und ruhig zu erklären, was mit seinem Job in Frankfurt passiert.

Ausgangspunkt von Glasners knapp dreiminütigem Monolog war die Behauptung, egoistisch zu sein. „In irgendeinem Medium wurde mir das vorgeworfen“, sagte Glasner und fuhr fort: „Wenn ich jetzt egoistisch bin, verlängere ich den Vertrag, bekomme mehr Kohle, lasse mir eine Ausstiegsklausel reinschreiben. Und wenn sie mich rausschmeißen, bekomme ich auch mehr Kohle. Das ist Egoismus“, sagte der 48 Jahre alte Fußballlehrer, um daraufhin eine Frage zu stellen – und diese selbst zu beantworten. „Und was mache ich? Das mache ich nicht, denn es geht mir um viel mehr als die Banalitäten.“ Er betonte: „Für mich ist wichtig: Wenn ich mich zu einem Arbeitgeber und einem Projekt committe, dann möchte ich wissen: Wie sieht das aus? Wenn ich egoistisch bin, sage ich: Egal. Hauptsache, ich nehme die Kohle mit. Aber darum geht es mir nicht.“

„Wir sind in Gesprächen“

Der Eintracht-Trainer betonte: „Wir sind in Gesprächen, wir haben nicht den Riesenzeitdruck, weil ich ja noch ein Jahr Vertrag habe.“ Zur Erläuterung: Als Glasner in der Nachfolge seines vorzeitig den Klub verlassenden Landsmannes Adi Hütter den Job in Frankfurt antrat, einigte er sich auf eine Laufzeit bis Mitte 2024. Mittlerweile liegt ihm ein von Sportvorstand Markus Krösche unterbreitetes Angebot vor, diese Vereinbarung vorzeitig zu verlängern. Auf dieses Angebot – mutmaßlich zwei weitere Jahre bis einschließlich 30. Juni 2026 – ist Glasner öffentlich noch nicht eingegangen. Er fühlt sich zunächst an die originäre Vereinbarung gebunden.

„Gesamter Kader, gemeinsame Ausrichtung – das planen wir alle gemeinsam“, sagte Glasner zu den kontinuierlichen Unterredungen mit Krösche und Lizenzspielerleiter Timmo Hardung, der demnächst vereinsintern aufsteigen und zum Sportdirektor befördert werden soll. Gemeinsam planen auch deshalb, „weil ich davon ausgehe, nächstes Jahr hier wieder zu sein. Wir schauen, wie die Zukunft hier aussehen soll. Wenn ich mich da in diesem Projekt wiederfinde, wird es eine Vertragsverlängerung geben. Und wenn nicht, dann nicht.“

„Hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun“

Glasner schloss damit, dass es „nichts, überhaupt nichts mit Hinhalten, Egoismus oder Pokerei zu tun“ habe. Für den Fußballlehrer ist das Entscheidende: „Ich möchte einfach wissen: Wo geht die Reise der Eintracht hin?“ Aus den vertraulichen Dreiergesprächen ließ er durchblicken, „dass das eine oder andere noch nicht klar ist. Aber intern sind wir völlig entspannt.“ An die Reporter gewandt, sagte Glasner: „Geht mal alle davon aus, dass ich nächstes Jahr hier noch Trainer bin.“

Wenn dem so ist, kann er in der kommenden Spielzeit rückblickend auf eine Bundesligasaison schauen, die jetzt auf die Zielgerade und in die „Crunch Time“ geht, wie Glasner unlängst sagte. Sechs Spiele noch. Sechs Spiele, die darüber entscheiden, ob die angestrebte Rückkehr nach Europa über das Kerngeschäft Bundesliga gelingt, „in der wir auf jeden Fall noch unter die ersten sechs kommen wollen“. Oder ob es weiterer zweier Bonusspiele bedarf, um internationale Hymnen zu hören. Im DFB-Pokal, in dem die Eintracht im Halbfinale steht und am 3. Mai beim VfB Stuttgart das Ticket für die Reise ins Berliner Olympiastadion lösen will, rechnet sich die Eintracht wie in den Vorjahren auch gute Chancen aus.

Die Chance, an diesem Samstag im Topspiel unter Flutlicht bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr im F.A.Z-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) zu gewinnen, ist natürlich gegeben. Doch ob sie sonderlich groß ist? Der BVB ist prächtig in Schuss. Die vergangenen acht Heimspiele hat er alle gewonnen, und die beste Heimmannschaft aller 18 Bundesligateams sind die ambitionierten Dortmunder auch. Zudem: Seitdem Glasner in der Bundesliga wirkt, sind Pflichtspiele gegen den BVB für ihn ernüchternde Angelegenheiten. Weder mit seinem Vorgängerverein VfL Wolfsburg noch jetzt mit der Eintracht hat er überhaupt nur einen einzigen Punkt geholt.

Zeit, dass sich was dreht? Jesper Lindström, Hrvoje Smolcic, Kristian Jakic, Evan Ndicka – sie alle sind verletzt. Glasner muss ein Stück weit zaubern, und wenn auch Defensivmann Almamy Touré nicht richtig und rechtzeitig fit wird, wird der Eintracht-Trainer einen Platz im Kader freilassen, weil er schlichtweg keine weiteren Alternativen hat. Die Frankfurter Formel für das schwere Spiel in Dortmund lautet daher: Wer kann wo mit wem spielen. Glasner muss sich Gedanken machen. Jetzt – und für die Zukunft.