Rückkehr zur Eintracht : Fußballprofi Meier verlässt Australien

Das Gastspiel in Australien ist für Alexander Meier nach nur vier Monaten beendet. In beiderseitigem Einvernehmen lösten der Erstligaklub Sydney Wanderers und der 37 Jahre alte deutsche Fußballprofi den Vertrag auf. Zum Abschied tauschten beide Parteien noch einmal warme Worte aus. „Ich bin dankbar für das Erlebnis. Die Wanderers sind ein Top-Klub, man hilft und unterstützt sich gegenseitig, die Fans sind großartig. Ich habe meine Zeit sehr genossen. Ich werde meine Mitspieler, den Klub und die Fans vermissen und wünsche ihnen das Beste für den Rest der Saison“, wird Meier auf der Vereins-Homepage zitiert.

Der deutsche Trainer Markus Babbel lobte auf einer Pressekonferenz den ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig: „Er ist ein echter Profi und ein super Mensch. Wir alle wissen, wie gut Alex sein kann. Und in ein paar Spielen haben wir es auch gesehen, aber nicht regelmäßig. Es hat einfach nicht funktioniert.“

Meier war im September 2019 als vereinsloser Spieler nach Sydney gewechselt, wo er nicht nur auf Babbel traf, sondern zunächst an der Seite von Pirmin Schwegler spielte, ehe mit Nicolai Müller noch ein dritter ehemalige Eintracht-Profi hinzukam. Meier betonte noch vor wenigen Wochen, wie wohl er sich in Australien fühle, aber sportlich lief es für den gebürtigen Norddeutschen nicht besonders gut.

Meier schoss in zwölf Spielen nur ein Tor. Die Wanderers liegen nach 13 Spieltagen mit nur 14 Punkten auf Rang acht in der elf Mannschaften zählenden Liga. „Wir haben ein ehrliches Gespräch geführt, und ich glaube wir haben die für beide Seiten beste Lösung gefunden“, sagte Babbel, der schon einen Nachfolger für Meier fand. Ab sofort stürmt der 30-malige irische Nationalspieler Simon Cox für die Wanderers. Er ist 32 Jahre alt.

Meier kehrt nach Deutschland zurück, wo auf ihn ein Anschlussvertrag mit der Eintracht wartet, der in dem Moment in Kraft tritt, sobald er seine Spielerkarriere beendet hat. Das Arbeitsfeld Meiers muss jedoch noch erarbeitet werden. „Ich bin lieber auf dem Platz als im Büro“, sagte Meier unlängst in einem Interview. Der Torjäger hofft, seine aktive Karriere noch eine Weile fortsetzen zu können. Der Trainerjob reizt ihn momentan nicht besonders: „Ob das schwierige Amt etwas für mich ist, muss ich erst noch für mich herausfinden.“