Eintracht-Torwart Kevin Trapp : „Ich fühle mich fitter als je zuvor“

2:1 in Hoffenheim gewonnen: Ist jetzt alles gut?

Das würde ich nicht sagen, weil ja noch 16 Spiele vor uns liegen. Aber der erfolgreiche Start in die Rückrunde war extrem wichtig, auch im Hinblick auf die anderen Ergebnisse am vergangenen Wochenende. Ohne die drei Punkte wären wir noch tiefer hinten reingerutscht. Und auch die Art, wie wir in Hoffenheim aufgetreten sind, war für uns von großer Bedeutung. Wir haben umgesetzt, was wir trainiert und uns vor dem Spiel vorgenommen hatten.