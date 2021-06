Die Ziele der Eintracht : „Keine Angst vor der Fallhöhe“

Wie der Zufall so spielt, fand die Vorstellung fast gleichzeitig statt. In Berlin gab Fredi Bobic, der neue Geschäftsführer Sport der Hertha, seine erste Pressekonferenz, in Frankfurt der neue Sportvorstand der Eintracht, Markus Krösche. Auftritte, die nur nötig wurden, weil Bobic seinen Vertrag, der ihn bis 2023 an die Eintracht band, trotz großer Erfolge in Frankfurt nicht mehr erfüllen wollte. Eine wunderbare Gelegenheit, die beiden Charaktere zu studieren, die für die sportliche Entwicklung ihrer neuen Klubs die Verantwortung übernommen haben. Die Eintracht, so viel lässt sich auf Anhieb sagen, wird nun von einem Manager angeführt, der sein Ego nicht offen zur Schau stellt, der sich als Teamplayer versteht, der versucht zu möglichst jedem ein gutes Verhältnis zu haben und den Erwartungen zu entsprechen.

Ob er Bobics Erfolge am Main fortsetzen kann, die der gebürtige Schwabe (mit slowenisch-kroatischen Wurzeln) auf seine weniger konziliante Art erzielte? Bobic versteht sich eher als Alpha-Tier, als Vorgesetzter mit Deutungshoheit, gesegnet mit einer gewissen Unnachgiebigkeit und Unversöhnlichkeit, wenn sich ihm etwas in den Weg zu stellen droht. Am Dienst konnte es sich Bobic nicht verkneifen, noch einmal die Geschichte zu erneuern, dass die Eintracht seit Februar informiert gewesen wäre, dass er den Verein verlassen werde. Eine Darstellung, der die Frankfurter immer widersprachen, auf die sie aber gestern nicht mehr eingingen. „Wir haben zweimal sehr emotional Abschied mit ihm gefeiert, wird sind Fredi Bobic dankbar für seine großartige Arbeit, damit ist alles gesagt.“ Damit ließ es Philip Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende der Eintracht AG, bewenden und verzichtete auf das Nachtreten mit einem weiteren Tritt zu antworten.

Holzer wirkte geradezu gelöst im Vergleich zu den vergangenen Wochen, als er Bobics Nachfolger gestern präsentierte, plauderte Anekdoten aus, wie jene, dass Krösche beinahe schon 2002 als Spieler zur Eintracht gekommen wäre, doch schließlich Tony Woodcock dagegen gewesen sei. Oder jene, dass sich der Jung-Manager in den Vertrag als Sportdirektor des Drittligaklubs SC Paderborn eine Aufstiegsprämie in die Bundesliga schreiben ließ. Was er schließlich mit einem Etat von knapp über vier Millionen Euro schaffte. „Er vervierfachte den Wert des Kaders“, stellte Holzer lobend fest.

Das muss Krösche bei der Eintracht nicht gelingen. „Wir erwarten, dass Krösche sportliche Erfolge erzielt, die angemessen der Höhe des Sportetats sind. Und ab und zu dürfen wir auch überperformen.“ Holzer sieht die Eintracht nach seinen Recherchen auf Platz sieben bis acht in der Bundesliga-Hierarchie. Deshalb werde von Krösche nicht verlangt, was unter Bobic auch nicht gelang: Der Einzug in die Champions League: „Dazu sind Sportetats von 100 Millionen plus nötig.“

Dem neuen Sportvorstand ist nicht bang vor dem Leistungszwang. „Die Eintracht hat sich hervorragend entwickelt in den vergangenen Jahren, das möchte ich fortsetzen. Ich habe keine Angst vor einer Fallhöhe.“ Seine Ideen von Fußball decken sich weitgehend mit denen der Eintracht-Führung. Attraktiv, offensiv, aktiv solle die Mannschaft agieren, zudem unberechenbar sein, „Wir wollen in jedem Spiel ein Feuerwerk für die Fans abbrennen. Wenn das gelingt, werden wir viele Spiele gewinnen, wofür das dann reicht, werden wir sehen.“

Krösche sieht den Profifußball ganzheitlich, im Dreiklang Nachwuchszentrum, Scouting, Bundesligakader. „Ich möchte eine höhere Durchlässigkeit von eigenen Jungs in die Bundesligamannschaft.“ Seine erste Aufgabe besteht aber darin, den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. „Ich möchte keinen Umbruch, sondern möglichst wenig Veränderung, denn wir haben bereits einen richtig guten Kader.“ Dass für Silva, Kostic, Kamada und Ndicka lukrative Angebote hereinkommen werden, sei zu erwarten. „Aber wir werden alles dafür tun, sie davon zu überzeugen, den Weg mit Eintracht Frankfurt weiterzugehen.“ Er sehe durchaus Chancen, dass sogar Torjäger Silva am Main bleibe, sagt Krösche: „Er weiß, was er an der Eintracht hat, eine Mannschaft, die ihm hilft, viele Tore zu schießen.“ Grundsätzlich möchte er einen Kader mit einer gesunden Mischung aus jungen, entwicklungsfähigen und erfahrenen Spielern. Wobei der Schwerpunkt eher auf jung und entwicklungsfähig liegt. „Denn wir müssen Marktwerte schaffen“, postuliert der Sportvorstand.

Krösche kündigte zudem an, dass Danny da Costa von Mainz 05 zurückkehren werde, die neue sportliche Führung setzt wieder auf den rechten Außenbahnspieler, der an die Rheinhessen ausgeliehen war. „Danny hat in Mainz gezeigt, dass er uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen.“ Ansonsten suche die Eintracht einen Sprintertypen im Sturm. „Ein Mann mit Speed fehlt uns noch, dadurch werden wir noch unberechenbarer.“

Der Aufgaben für den neuen Sportvorstand sind viele, er behauptet sich auf alle zu freuen. Vor allem aber freut er sich auf die Europapokal-Nächte. „Ich habe die Eintracht verfolgt und war am Fernseher beeindruckt von ihren Europa-League-Spielen. Der Verein hat eine große Strahlkraft.“