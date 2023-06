Als die Frankfurter im Mai 2018 in Berlin gegen Bayern München (3:1) überraschend den DFB-Pokal gewannen, hatten sie in der Ferne einen fachkundigen Zuschauer, der kräftig mitfieberte – Kevin Trapp. Der Torhüter, damals noch in Diensten von Paris St. Germain, verfolgte das deutsche Endspiel „live auf dem Telefon“, weil es für ihn „das Größte“ gewesen sei, zu sehen, wie die Eintracht den Favoriten stürzte. Vier Jahre später nutzte Trapp – er war im Sommer 2018 nach Frankfurt zurückgekehrt – die triumphalen Bilder aus Berlin, um sich emotional auf das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers einzustimmen.

Dank Trapps tadelloser Leistung schloss die Eintracht in Sevilla den internationalen Wettbewerb als Sieger ab. Sollten die Hessen an diesem Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) im Olympiastadion von Berlin auch das Pokalfinale gegen RB Leipzig für sich entscheiden, würde Trapp seine Titelsammlung mit der Eintracht auf zwei Erfolge erweitern. Für seinen Arbeitgeber wäre es der insgesamt sechste Pokalsieg.

Der sechsmalige Nationaltorhüter Trapp bestreitet sein erstes Endspiel in der Bundeshauptstadt. Den Titel eines Pokalsiegers führt er aber schon dreimal in seiner Vita als Fußballprofi. 2016, 2017 und 2018 waren die Pariser in Frankreich jeweils von keinem in dem Wettbewerb zu bezwingen. Der 32 Jahre alte Trapp ist nicht der Einzige im Frankfurter Kader mit reichlich Pokalsieger-Erfahrung. Mario Götze (30 Jahre) bejubelte jeweils zweimal mit Borussia Dortmund (2012 und 2017) und Bayern München (2014 und 2016) den nationalen Triumph. Außerdem war der Nationalspieler in der Vorsaison mit Eindhoven in der Pokal-Kategorie erfolgreich.

Sebastian Rode (32) freute sich bisher über zwei DFB-Pokal-Erfolge; 2016 mit den Bayern und 2017 mit dem BVB. Allerdings wirkte er beide Male nicht aktiv auf dem Platz mit, Rodes Einsatz an diesem Samstag wäre daher sein erster auf der großen Endspielbühne. In seiner Rolle als Mannschaftskapitän war der gebürtige Hesse schon vorab tätig. Stellvertretend für seine Arbeitskollegen handelte er eine gemeinschaftliche Siegprämie aus, die gut eine Million Euro betragen soll.

Wie Rode, der in der neuen Saison wohl in das letzte Spieljahr seiner Profikarriere gehen wird, winkt auch Götze ein Rekord. Beide könnten im Fall eines Frankfurter Siegs DFB-Pokalsieger mit drei verschiedenen Vereinen werden. Das ist bisher nur den früheren Profis Klaus Allofs mit Fortuna Düsseldorf, Köln und Bremen, Thomas Kroth (Köln, Hamburg, Dortmund) sowie Thorsten Legat (Bremen, Stuttgart, Schalke 04) gelungen. Kroth und Legat trugen einst auch das Frankfurter Trikot, in ihre Zeit am Main fiel jedoch kein Titelgewinn.