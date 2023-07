Sein vielleicht größtes Spiel: Als Sebastian Rode in Lissabon eingewechselt wird, ändert sich alles. Die Eintracht siegt, der Kapitän wird „Man of the Match“ Bild: picture alliance/dpa

Windischgarsten ist für Eintracht Frankfurt seit Jahren der Ort, an dem etwas Neues entstehen soll. Für Sebastian Rode ist er der Anfang vom Ende. Zumindest in diesem Jahr. Der Kapitän wird an diesem Freitag zum letzten Mal die Taschen packen, um aus dem Sommertrainingslager in Oberösterreich abzureisen, in dem sich Mannschaft und Trainerteam kennenlernen und zusammenwachsen sollen. Er wird bald ein letztes Mal gegen den FC Bayern spielen, gegen Borussia Dortmund und gegen Darmstadt 98, wenn er fit bleibt. Und irgendwann, in rund zehn Monaten, wird er seine letzte Partie für die Eintracht bestreiten und vielleicht noch mal zurückdenken an die Schinderei in Windischgarsten. An die „gemischten Gefühle“ aus „Wehmut“, aber auch „Ehrgeiz und Elan“, die er in diesen Tagen verspürt. Und er wird sich vielleicht die Frage stellen: Hat sich all das gelohnt?

Sebastian Rode wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. „Man sollte niemals nie sagen, aber für mich ist das mehr oder weniger schon in Stein gemeißelt“, sagt der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler mit den fragilen Knien. Es wird eine Abschiedstour ohne Hintertürchen – auch wenn es so klingt, als ließe er sich noch immer eins offen. Da spricht dann für einen Moment der ehrgeizige Fußballspieler aus ihm, der kurz mal nicht an die Knie denkt. An die Schmerzen, die Operationen, das Leben nach der Karriere mit seinen Kindern. Der Rode, der an all das denkt, stellt sich vor allem eine Frage: „Will man sich noch so schinden, um mithalten zu können?“ Rode will nicht mehr. Zumindest ab dem kommenden Sommer.

Die Version von ihm, die in Windischgarsten am Donnerstag auf dem Pressepodium Platz nahm, hat mit dem Zukunfts-Rode, der nicht mehr will, aber nur wenig gemein: „Ich hoffe in diesem Jahr auf viele Einsatzzeiten“, sagt Rode. Wenn schon Schufterei, dann soll sie sich auch lohnen: „Ich werde nicht klein beigeben bei den Jungspunden.“

Von denen gibt es einige. Qualitativ habe die Eintracht gute Neuzugänge dazubekommen. Es ist jedoch niemand in Sicht, der einem fitten Rode seinen Platz für 60 oder vielleicht auch mal 70 Minuten in der Startelf streitig machen dürfte. Neben ihm wird wohl Ellyes Skhiri als defensiver Mittelfeldspieler gesetzt sein. Dina Ebimbe erscheint als erster Anwärter auf den Platz in der Mitte neben Skhiri, sofern Rode nicht kann. Der Franzose spielt bisher aber keine gute Vorbereitung. Hugo Larsson zeigt vielversprechende Ansätze, muss sich in einigen Bereichen aber noch steigern. Und Djibril Sow wird den Klub bald verlassen. Die F.A.Z. kann bestätigen, dass sowohl Lazio Rom als auch der FC Sevilla großes Interesse am Mittelfeldspieler zeigen. Also deutet alles auf Rode neben Skhiri hin, sofern der neue Trainer Dino Toppmöller auf zwei „Sechser“ vor der Abwehr setzt.

„Vielleicht kicke ich auch noch mal in der Kreisliga“

Mit dem Fortschritt im Trainingslager ist Rode zufrieden. „Wir konnten sehr gut trainieren, haben viele Inhalte untergebracht“, sagt er. Und das, obwohl der Aufenthalt im Luftkurort extrem kurz war. Am Tag der Anreise trainierte die Mannschaft nur locker. Danach waren es vier Tage, an denen zweimal nur eine Einheit auf dem Programm stand. Toppmöller hatte angekündigt, von Dienstag an den Schwerpunkt auf defensive Abläufe legen zu wollen. Doch die Personallage ließ das offenbar nicht zu: Mit Tuta (leichte Gehirnerschütterung) und Robin Koch (Adduktorenbeschwerden) verpassten zwei wichtige Akteure weite Teile des Mannschaftstrainings. „Das ist natürlich nie gut, aber damit können wir schon umgehen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Rode gab zu, dass die Woche in dieser Hinsicht nicht ganz optimal gelaufen sei: „Die Zeit rennt.“ Er sei aber zuversichtlich. „Ich hoffe einfach, dass die Jungs fit werden und fit bleiben. Und dann haben wir noch zwei Wochen, in denen sie sich einspielen können.“ Ob Koch und Tuta im Testspiel an diesem Freitag (15 Uhr) in Grödig gegen Vitesse Arnheim auflaufen können, blieb am Donnerstag offen. Gut möglich, dass Toppmöller zum Saisonstart zunächst auf die Dreierkette zurückgreift, weil kaum Zeit blieb, Abläufe zu üben und etwas Neues zu etablieren.

Team und Trainer sieht Rode noch in der Findungsphase. Toppmöller mache einen sehr akribischen Eindruck auf ihn. „Er versucht jede Situation im Vorfeld abzudecken mit seinen Ideen. Ich bin sehr optimistisch und positiv gestimmt, dass wir viel Spaß haben werden mit ihm.“ Viel Spaß? Das klingt nach der Eintracht aus den vergangenen beiden Spielzeiten. Die zu toppen, sei jedoch schwer, sagt Rode: „Es wird schon schwer, das zu bestätigen.“

Dabei wäre in der vergangenen Saison ohne eine derart vermaledeite Rückrunde ja sogar noch mehr möglich gewesen. Die Gründe für den Einbruch seien vielfältig, erklärte Rode, als er am Donnerstag darauf angesprochen wurde. Angefangen beim veränderten Auftreten der Gegner über die gestiegenen Erwartungen und Wünsche der Spieler bis hin zum Trainer, der „seinen Anteil hatte, weil er nach außen nicht immer die richtigen Aussagen getroffen hat“. All das soll in der kommenden Saison besser werden.

Und dann? Wie geht es weiter für Rode? Der Klub würde den Spieler gerne über das Karriereende hinaus beschäftigen. Gespräche habe es schon gegeben, sagt Rode. „Da ging es darum, auszuloten, was ich mir vorstellen kann.“ Das einzige Problem: Rode weiß das noch gar nicht. Erstmal wolle er Abstand gewinnen vom Profifußball, unabhängig sein, reisen können. „Das sind Sachen, die ich für mich rausfinden muss. Wie es mir damit geht. Und dann weiß ich hoffentlich irgendwann, was ich machen will.“ So gut wie sicher sei, dass „Charly“ Körbel ihn für die Traditionsmannschaft akquirieren wolle. „Vielleicht kicke ich auch noch mal in der Kreisliga.“ Rode steht nun mal am liebsten auf dem Platz – und wird das berücksichtigen, wenn er sich nach der Saison wirklich die Frage stellt, ob sich all das gelohnt hat.