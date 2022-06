Pro und Contra : Passt Götze zur Eintracht?

Pro: Weil er den Unterschied macht

Im Oktober 2020 verabschiedete sich Mario Götze frustriert aus dem deutschen Fußball und wechselte nach Eindhoven. Es war eine Flucht vor den hohen Erwartungen in der Heimat, die er nicht mehr erfüllen konnte. Aus heutiger Perspektive erfolgte sie zum richtigen Zeitpunkt. Denn in Reihen der Niederländer kam der offensivstarke Spielstratege nach seinem heftigen Karriereknick vor allem in seiner zweiten Saison mit zwölf Toren und elf Vorlagen in 52 Pflichtspielen wieder auf die Beine.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Seine Rückkehr nach Deutschland zu Eintracht Frankfurt scheint nun ebenfalls der richtige Moment für beide Seiten zu sein. Dem Eu­ropa-League-Sieger schreibt Götze „ein stetiges, positives Wachstum, eine au­ßergewöhnliche Entwicklung“ in den vergangenen Jahren zu – und dieses Momentum will der Weltmeister von 2014 in der kommenden Spielzeit auch für sich nutzen. Er greift noch einmal oben an.