Niko Kovac im Interview : „Das macht die Eintracht einzigartig“

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann nannte kürzlich Ihren Namen, als er nach den Gründen für den fulminanten Aufschwung in den vergangenen sechs Jahren befragt wurde. Sie hätten den absoluten Professionalismus eingeführt. Hat er recht, oder ist seine Erinnerung an Ihre Arbeit in Frankfurt zu positiv?

Ich glaube seine Aussage ist auch etwas subjektiv, weil wir 2018 Pokalsieger wurden (schmunzelt). Aber es stimmt schon, dass wir ein bestimmtes Arbeitsethos reingebracht haben. Die Jungs sahen, was mit kontinuierlicher Arbeit zu erreichen ist. Leistung kann man planen, den Erfolg nicht. Aber der Erfolg kommt einher mit guter Vorbereitung und ordentlicher Fitness. Axel Hellmann hat sicher gemeint, dass diese Einstellung von der Mannschaft auf den gesamten Klub übergeschwappt ist. Was ich wahrnehme, nicht nur als ich dort war, sondern auch als Adi Hütter die Mannschaft führte und jetzt bei Oliver Glasner, ist die großartige Arbeitseinstellung bei allen Mitarbeitern dieses Klubs, diese Leidenschaft, dieser Enthusiasmus, diese Freude. Und natürlich muss man die Fans einbeziehen. Sie gehören maßgeblich zur Geschichte dazu.