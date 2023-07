In seinem zweiten Jahr bei Eintracht Frankfurt will Mario Götze noch mehr Verantwortung übernehmen – auf dem Platz und in der Kabine. Mehr Freiheiten könnte ihm dabei ein Neuzugang bescheren.

So viel laufen wie in den vergangenen Tagen musste Mario Götze nicht. Aber ob es das angenehmer gemacht hat? Ausgerechnet am Tag, an dem im Trainingslager von Eintracht Frankfurt das Üben von ruhenden Bällen und Abschlüssen einen Großteil des Programms ausmachte, regnete es in Windischgarsten mehrmals heftig. Und weil die Übungsformen immer wieder mit Phasen des Wartens verbunden waren, in denen Coach Dino Toppmöller oder der für die Standardsituationen zuständige Ko-Trainer Stefan Buck lautstark Anweisungen gaben, ließ sich bei einer Temperatur von zwölf Grad festhalten: Es gibt schönere Tage für einen Profifußballer.

Auf dem Pressepodium erschien Götze am Mittwoch dann trotzdem gut gelaunt. Der Offensivspieler machte einen unbeschwerten Eindruck, was vielleicht daran lag, dass er die Trainingseinheit im Regen endlich hinter sich hatte. Oder am einzigen freien Nachmittag in dieser Woche, der bevorstand. Vielleicht lag es aber auch schlicht an Götze selbst, der ja inzwischen ein anderer Spieler ist, seitdem er wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist.

Einer, der sich von den (teils überdimensionierten) Erwartungen, die nach dem Siegtreffer im WM-Finale 2014 an ihn geknüpft wurden, gelöst hat und durch eine neue Leichtigkeit besticht, die gemeinsam mit der körperlichen Fitness der Grund dafür ist, dass er innerhalb von einem Jahr zu einem der wichtigsten Spieler im Kader der Eintracht geworden ist. Seine gestiegene Bedeutung für den Klub lässt sich nicht nur mit der Verlängerung seines Vertrags vor dem Pokalfinale in Berlin bis Mitte 2026 veranschaulichen, sondern auch mit seinem Auftreten im Trainingslager in Oberösterreich. „Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen“, sagt der 31 Jahre alte Offensivspieler. Besonders auf dem Platz, aber auch in der Kabine, gemeinsam mit dem Mannschaftsrat.

Das wichtigste Puzzlestück

Götze ist kein Frontmann und kein Lautsprecher. In der Öffentlichkeit spricht er bedacht, liefert nichts, womit sich auf die Schnelle eine Schlagzeile generieren ließe. Aber sein Wort hat Gewicht. In Windischgarsten ist der Spielgestalter immer wieder im Austausch mit wichtigen Klubvertretern. Auf dem Platz unterhielt er sich nach einer Einheit länger mit Toppmöller, zuletzt auch mit Sportvorstand Markus Krösche.

Weil er jedes Wort sorgsam abwägt, fiel vor allem auf, wie positiv sich Götze über den neuen Coach äußerte – auch wenn er einschränkte, dass es nach drei Wochen der Vorbereitung, von der er einen größeren Teil wegen eines Infekts verpasste, schwierig sei, schon ein erstes Fazit zu ziehen. Toppmöller, für den die Eintracht die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga ist, sehe er „sehr, sehr positiv“, sagte Götze, der schon unter Jürgen Klopp und Pep Guardiola trainierte. „Er macht einen sehr klaren, aufgeräumten Eindruck und hat sehr gute Inhalte, die uns auf ein neues Level heben können.“

Die Erweiterung des spielerischen Repertoires ist das Ziel, das mit Toppmöller als neuem Coach verknüpft ist. Der Trainer habe bisher den Fokus auf die Spielentwicklung gelegt, sagte auch Götze. Die Eintracht will mehr Lösungen im Umgang mit der defensiveren und de­struktiveren Spielweise der Gegner parat haben. Die fehlten in der Rückrunde der vergangenen Saison. Es kommt dabei auf das ganze Team an. Aber Götze ist in der Offensive mit seiner Kreativität, seinem Gespür für Räume und dem Fakt, dass er die Aufmerksamkeit mehrerer Gegenspieler auf sich zieht und so Platz für seine Nebenleute schafft, das vielleicht wichtigste Puzzlestück für die Umsetzung dieses Plans.

Es könnte dabei aber auch helfen, dass Götze zumindest in einer Hinsicht Konkurrenz bekommt: Mit Ellyes Skhiri ist der Spieler vom 1. FC Köln zur Eintracht gewechselt, der in der Bundesliga im vergangenen Jahr die meisten Kilometer auf dem Platz zurückgelegt hat: 393,6 waren es – und damit 27,7 mehr als Götze. Der Tunesier stand aber auch 107 Minuten länger auf dem Platz. Er wird im Mittelfeld Djibril Sow ersetzen, der am Mittwoch noch mittrainierte, den Verein jedoch bald verlassen wird.

Ein Marathon im Zentrum

Was mit diesen bewegungsfreudigen Spielern im Eintracht-Zentrum zu erwarten ist? „Ein Marathonlauf“, sagte Götze lachend. So weit wird es nicht kommen. Aber dass mit Skhiri nun ein Spieler bei der Eintracht unter Vertrag steht, der defensiver denkt als Sow, dürfte auch Götze zugutekommen, der so noch mehr Freiheiten erhält. Täuschen die ersten Eindrücke nicht, ist Skhiri mit seiner Übersicht und seinem Defensivverhalten im Mittelfeld ein großer Gewinn für die Mannschaft.

Wie die funktioniert, ist für Götze auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im eigenen Land 2024 von großer Bedeutung. Damit seine Stärken zur Geltung kommen, braucht es ein funktionierendes Kollektiv. Dass er zuletzt nicht von Bundestrainer Hansi Flick für die drei Testspiele nominiert wurde, sei mit diesem abgesprochen gewesen. „Wir haben im Sommer immer mal wieder telefoniert, ich hatte eine lange und intensive Saison. Er wollte neue Spieler ausprobieren“, erklärte Götze. Damit sei er einverstanden gewesen.

Dass er zum Auftakt der Vorbereitung nun einen Teil der ersten Einheiten verpasste, sei natürlich blöd. Man wünsche sich immer, von Anfang bis Ende dabei zu sein, alle Einheiten mitzumachen und perfekt in die Saison zu starten. Allzu weit zurückwerfen dürfte es den Offensivspieler, der einen fitten Eindruck hinterlässt, aber nicht. „Es gibt während der Saison ja auch immer mal wieder ein paar Themen, Wehwehchen, und, und, und“, sagte Götze: „Man wird ja nicht jünger.“ Aber erfahrener. Für die Eintracht soll sich das auszahlen.