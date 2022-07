Götze bei Eintracht Frankfurt : Der stille Beobachter

Am Mittwoch war es genau acht Jahre her, dass Mario Götze die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit seinem Treffer gegen Argentinien zum Weltmeistertitel schoss. Er war der Held von Rio. Liebling der Nation. Das ist längst Geschichte. Zeiten ändern sich: Am Mittwoch stand Mario Götze in Windischgarsten in Oberösterreich auf einem Golfplatz. Kalkalpen statt Zuckerhut.

Seit Ende Juni steht der 30-Jährige beim Bundesligaklub Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Der Europa-League-Sieger bereitete sich in Österreich auf die Saison vor, die ihn erstmals in die Champions League führt. Dafür muss die Mannschaft gut aufgestellt sein. Mit acht neuen Spielern hat sich die Eintracht verstärkt. Der Verein will den Neuzugängen mit gemeinsamen Aktivitäten im Trainingslager die Integration erleichtern. Eine Mannschaft mit neuen Gesichtern und alten Stärken soll entstehen.