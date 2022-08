Umworbener Eintracht-Torhüter : „Kevin ist noch da“

Bleibt er, geht er? Es ist die Frage aller Fragen, die in diesen Tagen die Eintracht umtreibt – vor allem aber Kevin Trapp selbst, dem sich jetzt die Chance bietet, noch einmal etwas Neues zu wagen. Manchester United statt Eintracht Frankfurt? Am Mittwoch gab es noch keine Indizien. Wie sonst auch gehörte der 32 Jahre alte Torhüter zu dem Kreis von Eintracht-Spielern, die sich am Nachmittag radelnd vom Proficamp auf den kurzen Weg zum Trainingsplatz machten. Oliver Glasner hatte Spaß und Freude daran, denn als der Frankfurter Trainer die zuschauenden Reporter begrüßte, sagte er mit einem Lächeln im Gesicht: „Also, Kevin ist noch da.“ Mittendrin bei der Eintracht – wie seit vielen Jahren schon, in denen sich der gebürtige Saarländer den Ruf erworben hat, zumindest in Deutschland einer der besten Keeper zu sein.

Sein Wirken hat vielerorts Eindruck gemacht. Dass die Eintracht in jener magischen Nacht von Sevilla tatsächlich die Europa League gewann, war auch und vor allem Trapps Verdienst. Seine famosen Paraden haben für viel Begeisterung gesorgt – und nun auch für das Interesse des langjährigen englischen Weltklubs Manchester United, für den Trainer Erik ten Hag Trapp gern in seiner Mannschaft sehen würde. Doch will das auch die Eintracht? Sie hat alle Trümpfe in der Hand. Ohne die Freigabe der Vereinsverantwortlichen wird es nichts mit einem möglichen Wechsel auf die Insel. Vertraglich ist Trapp noch bis einschließlich 30. Juni 2024 an den Klub gebunden, bei dem er längst eine Identifikationsfigur und eines der maßgeblichen Gesichter der Mannschaft ist.

Am Vormittag im Kraftraum, am Nachmittag im Mannschaftstraining auf Platz 4 an der Arena, am Abend dann wirklich im Stadion: Es war kein Bundesligaspiel, in dem Trapp eine abermalige Kostprobe seines großen Könnens zeigten durfte. Es war ein Spiel in aller Freundschaft und mit vielen guten Vorsätzen. Bei der Benefizaktion „Champions für Charity“ mit vielen anderen Sportstars aus diversen Disziplinen ging es ausnahmslos um die gute Sache. Die Erlöse des Fußballspiels, bei dem Trapp im Tor stand, kommen den Stiftungen von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und Basketballspieler Dirk Nowitzki zugute. Der lange Korbjäger war eine der Galionsfiguren des Champions-Spiels. Auch seinetwegen bildeten sich parallel zum Eintracht-Training Fan-Schlangen von mehreren Hundert Metern Länge. Alle wollten ein Autogramm haben – schon drei Stunden vor dem Anpfiff.

Nowitzki ist Fan der Eintracht

Bei der Übungseinheit der Eintracht galt es, am weiteren Feinschliff für die bevorstehende schwere Auswärtsprüfung in Bremen zu feilen. Am Sonntagabend (17.30 Uhr) gilt es für die Glasner-Elf, sich bei Aufsteiger Werder zu behaupten und endlich den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Es wäre saisonübergreifend der erste volle Erfolg nach elf vergeblichen Versuchen. Ebenso wie der hessische Formel-1-Champion Sebastian Vettel gehört auch Nowitzki zum Kreis prominenter Eintracht-Sympathisanten – zumindest irgendwie. „Früher war ich ein bisschen Frankfurt-Fan, war öfter hier mal im Stadion mit Okocha, Yeboah und Andy Möller in all den alten Zeiten“, sagte der Würzburger im Interview mit Sport 1. Deshalb habe er sich auch riesig über den Europa-League-Sieg der Hessen gefreut. „Ich habe viel über Social Media verfolgt. In den USA ist es schwer, die Spiele zu sehen“, so Nowitzki.

Wenn er am Mittwoch die Zeit gefunden hätte, kurz bei der Eintracht vorbeizuschauen, hätte Nowitzki eine engagiert trainierende Mannschaft gesehen. Immer wieder nutzte Coach Glasner die Gelegenheit, um die intensiven Spielchen auf dem Kleinfeld zu unterbrechen, um zu korrigieren und zu animieren. Seine Vorschläge fielen zumeist auf fruchtbaren Boden, denn der Österreicher sprach umgehend Lob aus. „Ja, genau so, bravo.“

Ob es auch an diesem Donnerstag ein Bravo gibt? Von 18 Uhr an findet in Istanbul die mit Spannung erwartete Gruppenauslosung in der Champions League statt. Für die Eintracht, in Lostopf 1 gesetzt, ist bei der Fülle hochkarätiger Gegner alles möglich. Liverpool, Atlético, Inter, Juve – dazu könnte es kommen. Nur ein Spiel wird es nicht geben: Eintracht Frankfurt gegen Manchester United. Der Klub, der Trapp umwirbt, ist überhaupt nicht qualifiziert.