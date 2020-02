Trapp mit Kampfansage nach 5:0 : „Jetzt möchte ich auch zur EM fahren“

Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp hat die Europameisterschaft in diesem Jahr als Ziel. „Ich war drei Monate verletzt und wollte zur Bundesliga-Rückrunde wieder fit sein“, sagte der 29-jährige Nationalkeeper nach dem 5:0 am Freitagabend im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg. „Ich möchte nun auch zur Europameisterschaft fahren.“

Er habe die WM 2018 in Russland mitgemacht. „Es ist etwas Schönes, so ein Turnier mitzuerleben“, meinte Trapp, der bisher bei drei Länderspielen im Tor stand. „Nun will ich erstmal Leistung bringen und meiner Mannschaft helfen zu gewinnen.“ Das trage dann auch dazu bei, möglicherweise für die EM nominiert zu werden.

Frankfurt ist nach einem eklatanten Leistungsabfall am Ende der Bundesliga-Hinrunde wieder mit voller Kraft da. Mit dem 5:0 gelang den Hessen der dritte Sieg im vierten Ligaspiel. Wenige Tage zuvor war auch noch der Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals gelungen. „Die Richtung stimmt, zu hundert Prozent“, sagte Eintracht-Chefcoach Adi Hütter zum Topstart ins neue Fußball-Jahr.

Nach dem 5:1 am 2. November 2019 gegen den FC Bayern waren die durch ein Mammutprogramm in drei Wettbewerben kraftlos gewordenen Hessen zuvor bis auf Rang 13 und drei Punkte an den Relegationsplatz herangerutscht. Immerhin bestritt die Eintracht im vergangenen Jahr bis zur Winterpause 56. Pflichtspiele. Die Befürchtung, dass die Frankfurter sich in der recht kurzen Spielpause bis zum Rückrundenstart davon nicht erholen würden, war groß. Das mit Reisestrapazen verbundene Trainingslager in den Vereinigten Staaten schien in dieser krisenhaften Lage für viele zunächst eher nicht das richtige Mittel zu sein.

Allen Unkenrufen zum Trotz präsentierte sich der Europa-League-Teilnehmer vom Anpfiff der Rückrunde an aber wieder bärenstark. Einem 2:1 bei der 1899 Hoffenheim folgten Siege gegen Topklub RB Leipzig in der Liga (2:0) und im Pokal (3:1) sowie ein 1:1 bei Fortuna Düsseldorf – und nun der hohe Erfolg gegen Augsburg. „Eine Sache finde ich spannend: Den Kraftakt, den wir aufgewendet haben, um die sieben nicht gewonnenen Spiele vor der Winterpause zu kompensieren“, meinte Axel Hellmann, Mitglied im Eintracht-Vorstand. Eine Basis des zurückgekehrten Erfolges ist die von Hütter verordnete Umstellung von der Dreier- zur Viererkette, die mehr Stabilität in der Defensive geschaffen hat.

Der Auftritt gegen Augsburg nun hatte zwar zäh begonnen, dank starker Paraden von Nationalkeeper Trapp aber gut geendet. „Es war ein perfekter Freitagabend“, urteilte Timothy Chandler, der mit seinen zwei Treffern (37./48. Minute) den Weg zum Sieg geebnet hatte und mit vier Toren nun der zweitbeste Rückrundenschütze der Bundesliga nach Dortmunds Torjäger Erling Haaland (7) ist. „Ich bin es gewohnt, nur zwei Tore in der gesamten Saison zu schießen“, sagte der 29-jährige defensive Spieler. „Ich bin einfach glücklich“. Die weiteren Tore erzielten André Silva (56.) und Filip Kostic (89./90.).

Augsburgs Trainer Martin Schmidt meinte anschließend bedient: „Mittlerweile habe ich mich gefasst.“ Nach einer passablen ersten Hälfte sah er nach der Pause „unsere schlechteste Halbzeit in diesem Jahr“. In Sachen zweite Bälle, Zweikampfführung und am Ende auch Mentalität habe man sich den Schneid abkaufen lassen. „Unser Torhüter hat uns vor einem 0:8, 0:9 bewahrt“, gab Schmidt unumwunden zu. „Das war eine Katastrophe.“