Eintracht-Torhüter Trapp : „Die schlimmste Niederlage meiner Karriere“

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp war beim legendären 1:6 von Paris in Barcelona dabei – und muss immer wieder daran denken. Nun will er mit der Eintracht eine bessere Erfahrung machen.

Der rote Teppich ist ausgerollt, die Bühne ist bereitet. Schon am Tag vor dem Tag der Tage hat man rund um das Abschlusstraining der beiden Vereine einen Eindruck davon gewinnen können, was los ist, wenn der große FC Barcelona beim deutschen Mittelklasseklub Eintracht Frankfurt spielt (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL). Die Superlative überschlagen sich. Vom Jahrhundertspiel ist ebenso die Rede wie von der bedeutendsten Partie seit dem Landesmeisterfinale 1960 gegen Real Madrid. Jetzt also gibt es ihn wirklich: den Kracher zwischen der Eintracht und Barcelona, dem fünfmaligen Königsklassensieger. Dass es „nur“ das Viertelfinale in der Europa League ist – geschenkt.

Europa League Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Mehr als 300.000 Zuschauer wollten live dabei sein, wenn an diesem Donnerstagabend von 21 Uhr an unter Flutlicht in der mit 48.500 Besuchern seit Wochen ausverkauften Arena das Spiel der Spiele stattfindet. Mittendrin einer, der ganz spezielle Erinnerungen an Barcelona hat: Kevin Trapp. Der Torhüter ist der beste Akteur der Eintracht, seit Monaten in bestechender Form.

Schmerzliche Erfahrung

Und er ist neben Kapitän Sebastian Rode, 2015 im Dress des FC Bayern München im Champions-League-Halbfinale, der einzige Frankfurter Fußballprofi, der es schon einmal mit den Katalanen zu tun bekommen hat. Es war eine schmerzliche Erfahrung, die der mittlerweile 31 Jahre alte Nationaltorwart gemacht hat. Passiert war es damals als Angestellter von Paris St-Germain.

März 2017, Champions League, Achtelfinale. Mit einem guten Gefühl, dank des 4:0-Hinspielsiegs gegen Barça in die nächste K.-o.-Runde einzuziehen, erlebten Trapp und die anderen Pariser ihr Waterloo in Barcelona. 1:6, dabei drei Gegentore in den letzten acht Minuten – kaum jemand hatte dies für möglich gehalten.

Doch die furiosen und wie entfesselt auftrumpfenden Spanier warfen Trapp und PSG tatsächlich aus dem Wettbewerb. „Die schlimmste Niederlage meiner Karriere“, sagte Trapp damals. „Ich versuche es seit Jahren zu vergessen“, sagte er später einmal den vereinseigenen Medien der Eintracht. „Aber ich werde immer wieder daran erinnert, weil es leider eine historische Niederlage war.“

„Daran glauben wir“

Nun also das Wiedersehen – und die Chance, es mit einem neuen alten Klub, mit „seiner“ Eintracht, die Trapp in seinen insgesamt acht Frankfurter Jahren so ans Herz gewachsen ist, anders zu machen. „Ich freue mich auf den FC Barcelona, für solche Spiele spielen wir Fußball“, sagt er. Trapp kennt das Gefühl aus Pariser Zeiten „Es ist toll, sich gegen solche Topmannschaften messen zu können.“ Der Sehnsuchtsplan für Barça, großer Name hin oder her: „Unser großes Ziel ist es, weiterzukommen – daran glauben wir auch.“

In Frankfurt wissen sie natürlich, dass die Spanier der große Favorit sind. Nicht nur jetzt im Viertelfinale gegen die Eintracht, sondern in der Europa League insgesamt. Barcelona fühlt sich dazu berufen, in dieser Saison ein Stück weit auf den Spuren von Rekordsieger FC Sevilla zu wandeln und gleichfalls den Cup im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb ins Camp Nou zu holen. Die Form dafür stimmt. Seit 14 Pflichtspielen schon ist Barça ungeschlagen. Wer also sollte Xavis Mannschaft schon aus der Bahn werfen und stoppen?

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Auf Trapp kommt es auch und vor allem an. Auf den Mann also, für den die Partie zu einer vielfältigen Herausforderung wird. Es geht für Trapp nicht nur darum, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen und mit weiteren famosen Paraden seiner Mannschaft ein verlässlicher Rückhalt zu sein und so eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche zu verschaffen. Es geht auch darum, im direkten Duell mit Marc-André ter Stegen weitere Pluspunkte zu sammeln. Gesucht wird auf kurze Sicht nämlich auch der zweite Mann. Der Torsteher in der deutschen Nationalmannschaft, der Manuel Neuer im Fall der Fälle auch bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Qatar vertreten soll.

Mehr zum Thema 1/

Jahrelang galt der gebürtige Mönchengladbacher ter Stegen als Stellvertreter im Nationalteam. Doch Trapp hat mächtig aufgeholt. Im zurückliegenden Länderspiel gegen Israel vor knapp zwei Wochen ins Sinsheim hat ihm der gehaltene Handelfmeter weiteren Kredit bei Trainer Hansi Flick verschafft. Jetzt stehen sich ter Stegen, seit 2014 schon beim FC Barcelona im Tor, und Trapp erstmals seit 2017 wieder gegenüber.

Damals, in der Champions League, gab es die La Remontada genannte unfassbare Aufholjagd beim Wunder von Camp Nou. Und heute, in der Europa League, beim Jahrhundertspiel? Für die Eintracht gilt es noch nicht, etwas aufzuholen. Für die Eintracht geht es vor allem darum, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Mit Power, Herz und Leidenschaft. Und mit Kevin Trapp.