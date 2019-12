Rückkehr nach Frankfurt? : Hütter und das „tolle Gespräch“ mit Rebic

Kommt es schon in der Winterpause zu einem Wiedersehen der Eintracht mit Ante Rebic? Der Kroate ist unglücklich in Italien, besucht die alten Kollegen in Frankfurt – und trifft „zufällig“ den Trainer, der ihn sehr lobt.

In diesen Tagen, da allenthalben die Vorbereitungen auf die große Bescherung laufen, macht auch Adi Hütter kein Geheimnis aus seinen Wünschen. Es wäre ausgesprochen zweckdienlich, so ließen sich die Äußerungen des Trainers vor dem letzten Heimspiel der Eintracht 2019 zusammenfassen, wenn er und seine Mannschaft die beiden Aufgaben, die bis zu den Ferien noch vor ihnen liegen, erfolgreich bewerkstelligen würden und sich damit selbst ein schönes Geschenk machten.

Bundesliga Liveticker

Nur dann, das sagte Hütter allerdings nicht, besteht die Aussicht, dass die kurze Phase des Müßiggangs zwischen Weihnachten und Silvester einigermaßen stressfrei ablaufen kann. Anderenfalls, wenn sich die Sehnsucht nach Siegen nicht erfüllen lässt, droht ein unbefriedigender Jahresausklang, der als Hypothek alle Beteiligten nach dem Urlaub beim Aufbruch ins Trainingslager in Florida belasten würde.

Fünf Partien in Folge ohne dreifachen Punktgewinn haben das Selbstvertrauen der Frankfurter Fußballprofis geschmälert und offengelegt, dass sich das Team in einer erholungsbedürftigen Verfassung befindet. Die Voraussetzungen für die Begegnung an diesem Mittwoch (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) mit dem 1. FC Köln (bei der für Hütter zugleich das 50. Bundesligaspiel auf dem Programm steht) sind nach der Heimkehr aus Gelsenkirchen, wo es beim 0:1 eine weitere Enttäuschung zu verkraften galt, nicht besser geworden.

Ganz im Gegenteil. Frederik Rönnow und Lucas Torro gingen aus dem Duell angeschlagen hervor und werden aufgrund gravierender Verletzungen auf unbestimmte Dauer ausfallen. Rönnow, den Torwart, erwischte es laut Hütter ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Der Däne, der schon so oft seit seinem Wechsel an den Main im Sommer 2018 von körperlichen Blessuren gehandicapt wurde, habe bei einem Abschlag Schmerzen im Oberschenkel gespürt. In Frankfurt hätten die Mannschaftsärzte festgestellt, dass zum einen Teile der Muskulatur oberhalb des Knies in Mitleidenschaft gezogen wurden und auch der Sehnenansatz etwas abbekommen habe.

Rönnow muss operiert werden und wird bis ins Frühjahr hinein fehlen; gegen den 1. FC Köln vertritt ihn Felix Wiedwald, der dritte Keeper. Nach dem Jahreswechsel, so die Hoffnungen der Eintracht, soll die etatmäßige Nummer eins, Kevin Trapp, wieder zur Verfügung stehen. Er stand am Montag erstmals seit seiner Schulteroperation wieder auf dem Trainingsplatz am Waldstadion.

Mehr zum Thema 1/

Keine Rolle wird bis auf weiteres auch Torro spielen können. Der Spanier erlitt einen Innenbandriss im Knie, muss gleichfalls unters Messer und dürfte, so beschrieb es Hütter, für „ein paar Monate“ vor allem mit sich und seiner Rehabilitation beschäftigt sein. Bei Mijat Gacinovic, der von Schalke-Schlussmann Alexander Nübel zusammengetreten wurde, schaue es „dagegen besser aus“. Es sei „fast ein Wunder“, dass der 24-Jährige den Zusammenstoß verhältnismäßig glimpflich überstanden habe. „Er könnte gegen Köln ein Thema sein“, sagte Hütter.

Der Österreicher betonte, dass er trotz allem mit „viel Freude“ bei der Arbeit sei: „Wir haben eine Drucksituation. Wir nehmen sie an und wollen auf dem Platz die Wahrheit zeigen.“ Mit der theoretischen Möglichkeit, dass die Eintracht in den Abstiegskampf verwickelt werden könne, beschäftigt er sich seinen Worten zufolge nicht: „Ich schaue grundsätzlich nach oben. Wir haben die Qualität, wir müssen sie nur auf den Platz bringen.“

Dass es in der Winterpause Veränderungen am Kader geben wird, ist in Anbetracht der vergangenen Wochen unabdingbar. Auch für den Coach. Er bestätigte am Dienstag, dass dabei auch ein Wiedersehen mit Ante Rebic denkbar ist. „Schauen wir mal“, sagte er vielsagend. Obwohl der Kroate im Sommer seinen Abgang provoziert hatte, genießt er in weiten Teilen des Klubs nach wie vor hohe Wertschätzung. Über seine egozentrischen Charakterzüge haben sie stets geflissentlich hinweggeschaut, solange seine Leistung als wuchtiger Angreifer über jeden Zweifel erhaben war. Ein Typ seiner Couleur fehlt Hütters Auswahl aktuell.

Beim AC Mailand, der Rebic im Tausch mit André Silva bis zum Sommer 2021 auslieh, wurde der 26-Jährige bislang nicht glücklich. Nur sieben Einsätze stehen für ihn zu Buche, einen Treffer hat er noch nicht erzielt. Unter dem neuen Coach Stefano Pioli, der Rebic einst schon in Florenz aussortierte, ist er abgemeldet; am Wochenende, beim 0:0 gegen Sassuolo wurde er zum dritten Mal in Folge nicht eingewechselt.

Von seinem Frust ist auf dem Bild, das ihn am Montag im Kreis ehemaliger Frankfurter Weggefährten zeigte, nichts zu sehen: Rebic strahlte – an der Seite seiner Spezis Gacinovic und Filip Kostic, der die Aufnahme vom Besuch eines Nobel-Asiaten in der City postete; auch Trapp, Kapitän David Abraham, André Silva, Sebastian Rode, Bas Dost, Gonçalo Paciência, Erik Durm, Jonathan de Guzman und Timothy Chandler lächeln mit in die Kamera.

Hütter war ebenfalls „zufällig“, wie er es ausdrückte, zur selben Stunde vor Ort. Er habe sich „20 Minuten“ mit Rebic ausgetauscht. „Es war ein tolles Gespräch. Ante war sehr geerdet, sehr klar und sehr harmonisch.“ Rebic sei „ja nicht im Bösen gegangen“. Der Frankfurter Pokalheld „wird sicher irgendwann zurückkehren“. Nur momentan könne er, Hütter, „nicht sagen wann“. Dabei schmunzelte er schelmisch. Bedeutungsvoller hätte der 49-Jährige die Frankfurter Weihnachtsgeschichte um ein mögliches Comeback des verlorenen Eintracht-Spross’ kaum kommentieren können.