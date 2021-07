„Im Herzen von Europa“ : Warum die neue Adresse der Eintracht ein Bekenntnis ist

Die Heimat der Eintracht liegt zukünftig nicht mehr allein im Wortsinn „im Herzen von Europa“, sondern auch postalisch: Am Montagmittag erfolgte die offizielle Einweihung der neuen Adresse im Stadtwald, unweit der Frankfurter Fußballarena. Das neue Profi-Camp des Klubs, das in wenigen Wochen noch vor dem Start in die kommende Bundesligasaison eröffnet werden wird, trägt fortan die Anschrift „Im Herzen von Europa“, die Hausnummer lautet 1.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Noch nie habe er eine Straßenbenennung, die für gewöhnlich eigentlich „nur ein Verwaltungsakt“ sei, mit so vielen Zuschauern erlebt, sagte der Frankfurter Stadtrat Mike Josef. Insgesamt waren fast hundert Gäste anwesend. Neben dem SPD-Politiker waren darunter Vorstandssprecher Axel Hellmann, Vorstandsmitglied Oliver Frankenbach, der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer, Präsident Peter Fischer, Rekord-Bundesligaspieler Karl-Heinz Körbel sowie die Profis Timothy Chandler und Erik Durm.

„Das ist ein großer Tag für Eintracht Frankfurt. Dieser Schritt ist einmalig und sorgt dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im August mit noch mehr als der ohnehin schon großen Motivation ihr neues Zuhause beziehen“, sagte Hellmann. Er könne sich keine bessere Bezeichnung vorstellen und danke der Stadt für die schnelle und einstimmige Unterstützung in den vergangenen Monaten, nachdem die Idee im Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) im Winter auf Zustimmung stieß.

Mehr zum Thema 1/

Der Name der Adresse symbolisiere die Präsenz des Klubs und der Region in Europa sowie die proeuropäische Perspektive, die der Klub immer wieder durch starke Meinungen bei Themen wie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion deutlich mache. „Wir haben in den vergangenen Jahren wie kein anderer Klub ein kraftvolles Bekenntnis zur europäischen Idee abgegeben. Zudem spielen wir wieder europäisch in dieser Saison. Dieser Straßenname passt wie kein anderer zur Identität des Klubs“, sagte Hellmann.

Das Lied „Im Herzen von Europa“ wurde 1997 erstmals im ehemaligen Waldstadion, das heute die Bezeichnung „Deutsche Bank Park“ trägt, gespielt. Seitdem entwickelte es sich zur Vereinshymne, die vor jedem Heimspiel angestimmt wird. Im Profi-Camp, das im kommenden Monat bezugsfertig sein soll, werden der Lizenzspielerbereich sowie Mitarbeiter unter einem Dach vereint.