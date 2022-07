Ein Kroate für die Eintracht : „Von der Bundesliga träumt jeder Spieler“

Jetzt sind auch die Letzten wieder da. Kevin Trapp und Filip Kostic haben sich am Donnerstag trainierend bei der Eintracht zurückgemeldet. Der Torhüter und der Linksaußen, mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften in den vergangenen Wochen im Einsatz, hatten von Trainer Oliver Glasner eine entsprechende Urlaubsverlängerung erhalten. Das aktuell zur Verfügung stehende Personal ist damit vollständig. Am Samstag bricht die Eintracht fliegend zu ihrem einwöchigen Trainingslager nach Windischgarsten auf.

Für einige Frankfurter Fußballprofis ist die Reise nach Oberösterreich die Rückkehr an einen altbekannten Ort, an dem schon in zurückliegenden Jahren sommerliche Vorbereitungsphasen fern der Heimat gestartet wurden. Für Hrvoje Smolcic ist alles Neuland bei der Eintracht. Der im August 22 Jahre alt werdende Kroate ist zum ersten Mal in seiner noch jungen Profikarriere im Ausland. Dass seine Wahl auf Deutschland gefallen ist, war schon immer sein Herzenswunsch. „Von der Bundesliga träumt jeder Spieler, auch ich“, hatte er schon Ende Mai gesagt, als sein Fünfjahresvertrag mit Frankfurt fix war. Jetzt hat sich der Mann aus Rijeka erstmals der Presse präsentiert – und seine Einschätzung erneuert. „Es ist ein großer Schritt, es ist der richtige Schritt“, ließ sich Smolcic am Donnerstag vom kroatischen Eintracht-Mitarbeiter Marijo Majic übersetzen.

Smolcic ist als stolzer Kapitän nach Frankfurt gekommen. Bei seinem langjährigen Klub HNK Rijeka ist er Spielführer gewesen. „Das war eine sehr große Ehre für mich“, sagte er. „Man hat mir viel Vertrauen geschenkt. Ich will es rechtfertigen, indem ich immer alles gebe.“ Natürlich muss Smolcic alles geben, wenn er auch bei seinem Klub Spuren hinterlassen will. Der Verteidiger, der vornehmlich mit links spielt – „mein rechter Fuß ist schlecht“ –, hat starke Konkurrenten. Evan Ndicka kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererabwehrkette auf links spielen, Christopher Lenz auch. Mit Smolcic gibt es nun einen weiteren Bewerber um eine Planstelle, auf der Vielseitigkeit gefragt ist. Flexibilität und Variabilität – von diesen Tugenden hat Smolcic am Donnerstag gesprochen, als er nach seinen Stärken gefragt wurde. Er sprach davon, dass er eine gute Spielübersicht habe und Spielsituationen gut vorhersehen könne. „Ich bin sehr ehrgeizig.“

Neues Land, neue Liga, neue Herausforderung. Leicht ist es Hrvoje Smolcic nicht gefallen, seine Heimat zu verlassen, um ein sportliches Abenteuer zu starten. Sein Zwillingsbruder Ivan, der ebenfalls für HNK Rijeka am Ball war, bleibt zu Hause. Obwohl Hrvoje Smolcic erst wenige Tage im Frankfurter Trainingsalltag dabei ist, hat er die Unterschiede zum kroatischen Fußball schnell erkannt. „Hier ist alles viel schneller und aggressiver.“ Also genau so, wie ihm das Kristijan Jakic schon vorab angedeutet hat.

Bestmöglicher Vertreter für Hinteregger

Sein kroatischer Landsmann, der schon früher den Sprung in die Bundesliga vollzogen hat, ist jemand, der stets mit hohem kämpferischen Einsatz seiner Arbeit nachgeht. Smolcic will es ihm gleichtun. Mit Jakic und dem bosnisch-australischen Mannschaftskollegen Ajdin Hrustic hat Smolcic zwei Verbündete bei der Eintracht, mit denen er sich in seiner Muttersprache unterhalten kann. Wobei: „Ich will so schnell wie möglich deutsch lernen“, hat er am Donnerstag versprochen. „Kristijan und Ajdin haben mich vorab darüber informiert, wie der Klub tickt und wie es hier abläuft.“

Smolcic ist stolz, dass ihn seine erste Auslandsstation ausgerechnet zur Eintracht geführt hat, zum Gewinner der Europa League. Den größten Coup der Frankfurter Vereinsgeschichte hat er aus der Distanz verfolgt. Doch Smolcic kann nachempfinden, was es bedeutet, Titel zu holen. Mit Rijeka ist er zwei Mal kroatischer Pokalsieger geworden. Beim jüngsten Erfolg ging es besonders hitzig zu. Schon in der ersten Halbzeit wurde Smolcic zwei Mal verwarnt und musste mit Gelb-Rot den Platz verlassen. „Ich war frustriert und übermotiviert“, sagte er rückblickend. „Für die Zukunft will ich daraus lernen.“ Hrvoje Smolcic wird viel lernen bei der Eintracht, bei der er einen prominenten Vorgänger auf seiner bevorzugten Linksposition hat. „Ich weiß um die Bedeutung, die Martin Hinteregger für die Fans in Frankfurt hat“, sagte er. „Ich will versuchen, ihn bestmöglich zu vertreten.“