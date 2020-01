Trainingslager in Florida : Die heikle Situation von Eintracht Frankfurt

Zu Beginn des neuen Jahres macht die Eintracht den Abflug. An diesem Donnerstag werden die Frankfurter, deren Weihnachtsurlaub am Neujahrstag zu Ende war, die Reise nach Florida antreten. Mit dem gut einwöchigen Trainingslager, das in der „IMG Academy“ in Bradenton beginnt, zahle die Eintracht „auf unser internationales Engagement in den USA ein. Wir möchten wieder ein guter Botschafter der Bundesliga sein“ – das hatte Sportvorstand Fredi Bobic im September gesagt, als die Hessen von drei Bundesligaspielen zwei gewonnen hatten.

Und als sie davon überzeugt waren, abermals um die internationalen Plätze mitspielen zu können. Knapp vier Monate später spricht die Bilanz eine andere Sprache: Fünf Siegen der Eintracht stehen nach 17 Begegnungen neun Niederlagen gegenüber – Platz 13. Mit drei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsrang 16 bereitet sich die Reisegruppe unerwartet als Abstiegskandidat auf die zweite Saisonhälfte vor. Markenbotschafter hin oder her: In ihrer heiklen Situation ist die Eintracht gezwungen, sich vor allem auf sich selbst zu konzentrieren. Der Turnaround muss im Schnellverfahren gelingen.

In der kurzen Wintervorbereitung muss der lange vom Erfolg verwöhnte Cheftrainer Adi Hütter jetzt beweisen, dass er auch als nervenstarker Krisenmanager seiner Aufgabe gewachsen ist. Das Wichtigste wird sein, der Mannschaft zu einer klaren Handschrift zu verhelfen. Während der Niederlagenserie wich der 49 Jahre alte Österreicher zur Überraschung vieler von seinen Vorstellungen ab. Beim 1:2 gegen den Tabellenletzten Paderborn spielte die Eintracht plötzlich mit Vierer- statt mit Dreierkette – und das, obwohl Hütter diesen Systemwechsel kurz davor ausgeschlossen hatte. In Partien wie gegen Mainz (1:2) und Köln (2:4) entgegen der Gewohnheit die Schotten hinten dicht gemacht zu haben, funktionierte ebenfalls nicht.

Außerdem ließ der Trainer in großer Zahl rotieren; in den zurückliegenden drei Spielen nahm er personell 16 Veränderungen vor. Hütter probierte viel und erreichte wenig. Die Eintracht verkaufte sich deutlich unter Wert und geriet in den Abwärtssog. In dieser Form darf ihr das nicht wieder passieren. In ihrer offensiven Ausrichtung müssen die Frankfurter in Zukunft variabler und unberechenbarer werden. Ihr bevorzugtes Spiel über die Flügel ist zu einfallslos. Wie sie sich von ihrer extremen Abhängigkeit von Standards lösen müssen. Bobic traut Hütter die erfolgreiche Restrukturierung zu. Noch wird er zuvorderst mit den Erfolgen wie dem Halbfinaleinzug in der Europa League in der Vorsaison in Verbindung gebracht.

Von der Entwicklung her hatte Hütter die Mannschaft mit Vollgasfußball auf eine neue Stufe gehoben. Dass sie sich im Jahresendspurt so hat ausbremsen lassen, hat das Ansehen des Trainers ein bisschen geschmälert, aber keineswegs ramponiert. Daran würde sich erst etwas ändern, wenn die Eintracht auch in den ersten Rückrundenspielen nicht die Kurve bekäme. Das schwierige Auftaktprogramm mit Partien in Hoffenheim und zu Hause gegen Leipzig wird für Hütter zum Gradmesser werden. Das Auftreten der Eintracht wird Aufschluss darüber geben, wie gefestigt das Team nach den vielen Rückschlägen im alten Jahr ist.

Auf dem Weg zurück zu alter Stärke sind auch die Spieler gefordert. So viele individuelle Fehler wie zuletzt können sie sich nicht mehr leisten. Taktisch disziplinierter zu sein, ist eine weitere Vorgabe, die sie werden erfüllen müssen. Notwendig ist zudem die Minimierung der Zahl der Platzverweise. Und dem Kader soll in der Transferperiode im Januar mehr Substanz zugeführt werden. Ganz oben auf der Kandidatenliste wird der Name Ante Rebic genannt. Als Frankfurter Leihspieler konnte er beim AC Mailand bisher die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Von einer Rückholaktion des Kroaten würden im besten Fall beide Seiten profitieren. Zum einen will der 26 Jahre alte Rebic seine Teilnahme an der EM nicht aufs Spiel setzen. Und mit seiner Dynamik und Zielstrebigkeit im Angriff würde er in Bestform die Frankfurter Erfolgsaussichten deutlich erhöhen.

Allerdings soll das Gehalt des Stürmers in Mailand – die Rede ist von rund fünf Millionen Euro netto – seiner Rückkehr zur Eintracht im Weg stehen. Rebic müsste wohl finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Verteidiger Jesus Vallejo ist ein anderer Altbekannter, dem nachgesagt wird, die Eintracht womöglich zu verstärken. Der 22 Jahre alte Spanier, an den die Frankfurter aus der Saison 2016/2017 gute Erinnerungen haben, konnte sich bislang als Leihspieler von Real Madrid bei den Wolverhampton Wanderers nicht behaupten. Einig ist sich die Eintracht mit dem deutschen U-21-Nationspieler Ragnar Ache von Sparta Rotterdam. Der Stürmer soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Gültigkeit besitzt er jedoch erst von der kommenden Saison an. Indes steht der Abgang von Simon Falette bevor. Der Abwehrspieler fliegt nicht mit ins Trainingslager. Er ist vom Verein freigestellt worden, um sich einen neuen Verein suchen zu können.