Abreise aus Trainingslager : Eintracht-Profi Fernandes schwer verletzt

Für die Frankfurter Eintracht ist der fünfte Tag ihres Trainingslagers in den Vereinigten Staaten unerfreulich zu Ende gegangen. Am Montagabend (Ortszeit) teilte der Klub mit, dass sich Mittelfeldspieler Gelson Fernandes eine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat. Laut eines ersten Befunds des Teamarztes Dr. Florian Pfab soll es sich um eine Sehnenblessur am Hüftbeuger handeln.

Um eine genauere medizinische Diagnose zu erhalten und dann die weiteren Schritte der Behandlungen einleiten zu können, flog der ehemalige Schweizer Nationalspieler noch in der Nacht zum Dienstag nach Deutschland zurück. Sein Ausfall würde das Team, das die Bundesliga-Hinrunde nur auf dem 13. Tabellenplatz abgeschlossen hat, hart treffen. Der 33 Jahre alte Fernandes gehörte bislang zu den Stammkräften, er brachte es seit Saisonstart auf zwanzig Pflichtspieleinsätze in Liga, Pokal und Europa League.

Auch Nachwuchsspieler Sahverdi Cetin steht Trainer Adi Hütter bei der Vorbereitung auf die Rückrunde bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung. Dem 19-Jährigen machen von Vereinsseite nicht näher definierte „Muskelprobleme“ zu schaffen. Die Eintracht hält sich noch bis zu diesem Freitag in Florida auf. An diesem Donnerstag (1 MEZ) trifft sie dabei in einem Testspiel in St. Petersburg auf die Mannschaft von Hertha BSC, die sich in Orlando vorbereitet.