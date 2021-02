Eintracht Frankfurt : „Träume kann man immer haben“

Fredi Bobic bleibt in eigener Sache im Ungefähren: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt.“ Bild: EPA

Die Eintracht treibt ihre Zukunftsplanung voran. Am Montag verkündete der Verein, der sich berechtigte Hoffnungen machen darf, in der kommenden Saison in einem internationalen Fußballwettbewerb vertreten zu sein, den Abschluss eines weiteren Transfers: Die Frankfurter sicherten sich die Dienste von Ali Akman. Das Talent, das am 18. April 19 Jahre alt wird, spielt momentan noch für den Verein Bursaspor in seiner türkischen Heimat.

Für den Klub aus der zweiten Liga erzielte Akman in den zurückliegenden 18 Partien zehn Treffer. Der 1,73 Meter große Profi gilt als eines der größten Nachwuchsversprechen der Türkei. Er wurde bislang zumeist im Sturmzentrum, aber auch auf beiden Flügelpositionen eingesetzt. In den vergangenen Wochen war der Jung-Nationalspieler, dessen Marktwert gegenwärtig mit 1,5 Millionen Euro taxiert wird, mit zahlreichen Spitzenvereinen in Europa in Verbindung gebracht worden; unter anderem soll er nach Medienangaben von der Insel bei Manchester United auf der Einkaufsliste gestanden haben.

Akman ist nach Mittelfeldspieler Christopher Lenz von Union Berlin, dessen Vertragsunterschrift die Eintracht am vergangenen Donnerstag publik gemacht hatte, der zweite Spieler, der in der nächsten Runde den Kader von Trainer Adi Hütter ergänzen wird. Akman unterschrieb ein Arbeitspapier, das ihn bis zum Sommer 2025 an die den Hessen band. „Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten“, kommentierte Fredi Bobic die Übereinkunft. „Ali bekommt bei uns die Zeit und die Unterstützung, die er benötigt“, fügte der Sportvorstand an, „wir sind glücklich darüber, einen viel umworbenen jungen Fußballer mit seinen Fähigkeiten dazuzugewinnen.“

Bobic bezeichnete Akman gegenüber dem Fernsehsender Sky als „jungen Burschen, der unheimlich viel mit bringt“. Die Eintracht habe sich bereits seit geraumer Zeit im Scouting intensiv mit ihm beschäftigt: „Er steht schon lange auf unserer Liste.“ Mit der Verpflichtung verband Bobic die Hoffnung, dass Akman „den nächsten Schritt bei uns macht“ und er sich zu einem „wichtigen Bestandteil“ der Eintracht entwickele.

Sollte sich herausstellen, dass der Teenager nicht auf Anhieb in den Kreis der Stammelf-Kandidaten vorstoßen kann, ist es im Hinblick auf Bobics Personalpolitik in der Vergangenen durchaus vorstellbar, dass Akman zur weiteren Reife an ein Team ausgeliehen wird, bei dem er Spielpraxis und Wettkampfhärte sammeln wird. So verfährt die Eintracht aktuell mit dem Serben Dejan Joveljic, den sie an den Wolfsberger AC ausgeliehen hat und der für den Tabellensechsten der österreichischen Liga in den vergangenen acht Partien fünf Treffer erzielte.

Auch der Uruguayer Rodrigo Zalazar, den sie im Sommer 2019 vom FC Malaga engagierten, wurde zunächst nach Polen an Korona Kielce weitergegeben und gehört nun zum Aufgebot des FC St. Pauli, die er am Wochenende mit seinem fünften Zweitligatreffer zum 4:3-Sieg gegen Heidenheim schoss. Bei belgischen Adressen wuchsen darüber hinaus der Brasilianer Tuta und der Japaner Daichi Kamada zu Akteuren heran, die dann auch Hütter weiterhalfen.

Bobic äußerte sich am Montag vor den Fernsehkameras in den Katakomben der Frankfurter Arena auch zum Deal mit Luka Jovic. Zum geeigneten Zeitpunkt sei eine „glückliche Konstellation“ gefunden worden, die es ermöglicht habe, den Serben zunächst für den Rest der Saison von Real Madrid an den Main zurückzuholen. Ob es darüber hinaus Chancen gebe, den Goalgetter (der seit seinem Comeback von Hütter nur als Einwechselspieler berücksichtigt wurde, aber dabei schon drei Tore erzielte) längerfristig zu binden, wollte Bobic nicht im Detail erörtern. Er sagte lediglich, dass man zu etwaigen Szenarien eines Jovic-Verbleibs „Phantasie“ benötige, doch „Träume kann man immer haben“.

Bobic hat gelernt, nichts auszuschließen

Auch in eigener Sache machte der 49-Jährige Andeutungen, die bei manchem Fan der Frankfurter für Aufregung sorgen dürften. Er wisse von den Meldungen, wonach er ein Kandidat für den Posten des Sportdirektors bei Hertha BSC sei, sagte Bobic. „Ich lese Zeitungen und höre Medien.“ Persönlich verbunden mit Berlin ist er seit er von 2003 bis 2005 das Trikot der Alten Dame trug; sein Erstwohnsitz befindet sich nach wie vor an der Spree, wo Frau und Tochter leben.