Eintracht Frankfurt : Regeneration bei minus 85 Grad

Immerhin eine Baustelle haben sie bei der Eintracht rechtzeitig fertigstellen können. Während Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Oliver Glasner damit beschäftigt waren, das Team personell so auf- und einzustellen, dass es im Bundesligageschäft künftig ein besseres Bild abgibt als in den ersten vier Wochen der Saison, wurde unweit der Arena im Stadtwald im großen Stil gefeiert: Der Klub lud am frühen Dienstagabend insgesamt 199 Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung in das neue ProfiCamp.

In dem 11.000 Quadratmeter umfassenden Gebäudekomplex, der in den vergangenen 24 Monaten auf der ehemaligen Tennisanlage errichtet wurde, teilen sich künftig die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Vereins und die Sportler jeweils zur Hälfte den Platz. Zuletzt waren sie über das Stadion verteilt untergebracht, aber auch am Riederwald, in Neu-Isenburg oder Dreieich. Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, sprach von der „neuen Heimat“ der Eintracht, in deren Postanschrift sich der Leitspruch des Vereins und seiner Anhänger spiegele: Kürzlich erhielt die kurze Straße, die von der Otto-Fleck-Schneise abzweigt, von der Stadt den Namen „Im Herzen von Europa“ verliehen.