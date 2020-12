Kim Kuligs zweite Karriere : „Frauen können auch gut Trainer“

Kim Kulig steht auf dem Trainingsgrün auf dem Rebstockgelände, die Kapuze gegen das Winterwetter tief ins Gesicht gezogen. Ihre Stimme erreicht die Spielerinnen auf jedem Winkel des Rasens. Kim Kulig ist hier, weit draußen im toten Winkel Frankfurts, der einzige Profi auf dem Platz. Ihre Spielerinnen sind Schülerinnen, Studentinnen, sind in Ausbildung oder haben schon einen Beruf. Ihre Ko-Trainer können wegen ihrer Jobs nicht bei jeder Einheit dabei sein. Kim Kulig ist hauptberuflich Trainerin der Zweitvertretung der Frankfurter Eintracht, Zweite Frauen-Bundesliga.

Eine Liga, die weit unter der öffentlichen Wahrnehmungsgrenze liegt. Wann der ausgesetzte Spielbetrieb wiederaufgenommen wird, ist völlig ungewiss. Kim Kulig ist, das sagen alle bei der Eintracht, äußerst motiviert, engagiert, wissbegierig und eifrig. Sie werde ihren Weg schon gehen. Sagt auch Männer-Cheftrainer Adi Hütter, bei dem sie im Rahmen des Fußballlehrer-Lehrgangs ein Praktikum absolviert. Und doch sollte sie eigentlich nicht hier sein, auf dem Rebstockgelände mit Zweitligakickerinnen oder als Randfigur bei den Eintracht-Männern.

Kim Kulig ist 30 Jahre alt. Sie hätte nun unumstrittene Führungsspielerin sein sollen in der deutschen Nationalmannschaft, und in der Bundesliga bei der Eintracht oder bei Double-Sieger Wolfsburg oder im Ausland in Paris, Barcelona oder Manchester. Dieser Weg war deutlich vorgezeichnet bis zum Sommer 2011. „Wie lange das jetzt schon her ist“, sagt sie im Gespräch halb belustigt, halb nachdenklich. Es war das Viertelfinale der mit viel Brimborium versehenen Heim-Weltmeisterschaft gegen Japan. Wie selbstverständlich versieht die 21 Jahre alte Kim Kulig ihren Job im zentralen defensiven Mittelfeld. Durch ihre Lockenmähne und ihr raumgreifendes, athletisches Spiel war die Powerfrau überall auf dem Feld sofort zu erkennen. Standardsituationen galten gegen die körperlich unterlegenen Japanerinnen als erfolgversprechend.

Höhepunkte der Karriere

Bei einem Eckball überspringt Kim Kulig ihre Gegenspielerin deutlich, der Fernsehkommentator lobt ihre Physis. Ihr Kopfball geht über das Tor – und im selben Moment geht, es konnte noch niemand wissen, die Fußballkarriere der Hochveranlagten zu Ende: Das Kreuzband ihres rechten Knies ist gerissen. Vier Jahre lang hangelt sie sich beim 1. FFC Frankfurt von einer Komplikation, von einer Operation, von einem versuchten Comeback zum nächsten. Vergeblich. Irgendwann ging es nicht mehr um die Rückkehr auf den Fußballplatz, sondern darum, Bänder, Knorpel und Menisken so instand zu setzen, dass „ich mit meinen Kindern eines Tages noch über eine Wiese rennen kann“, so Kim Kulig. Für den FFC machte sie in vier Jahren nur zwanzig Spiele.

Die Erinnerung an den Sommer 2011, der ein erster großer Höhepunkt ihrer Karriere werden sollte und der einzige blieb, waren da schon verblasst. Die lebensfrohe junge Frau hatte sich damals den Beinamen „Kim Cool-ig“ erworben, dankbar für die Vermarktung als ein Gesicht des deutschen Frauenfußballs. Optisch ein bisschen an Pippi Langstrumpf erinnernd, genauso sympathisch und auf dem Fußballfeld außerdem scheinbar mit Bärenkräften gesegnet. Für Shootings und Werbedrehs wurden Nationalspielerinnen damals in der Business Class um die Welt geschickt.

„Wir jungen Spielerinnen hatten damals keine Berührungsängste, haben uns mit Freude in das Abenteuer gestürzt. Wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, die Chance zu nutzen, den Frauenfußball zu präsentieren“, sagt die Schwäbin. Und heute? Das vermaledeite Knie ermöglicht es ihr mittlerweile, bei Trainingsspielen etwas mitzukicken. Sie ist Trainerin, hat in diesem Metier „große Ambitionen“, wie sie sagt. Aber ihre jäh beendete Aktivenzeit ist „noch sehr präsent. Besonders wenn ich meine einstigen Mitspielerinnen Fußball spielen sehe. Mit jetzt 30 hätte ich ja eigentlich noch etwas vor mir gehabt.“

Kim Kulig und ihr Ehrgeiz

Kim Kulig hatte mit 21 Jahren schon 33 Länderspiele bestritten, war Europameisterin 2009 geworden. Nach dem Karriereende hätte sie in den sicheren Hafen schippern können, den der DFB manchen verdienten Nationalspielerinnen bietet. Sie war im Teammanagement von U-Nationalmannschaften aktiv, wurde auch im Scouting eingesetzt. Doch die Zusammenarbeit mit den DFB-Trainern brachte die Erkenntnis: Ihr Glück findet sie nur, wenn sie wieder näher an Tore, an Grashalme, an den Fußball an sich kommt. Ihren ausgeprägten Ehrgeiz widmete sie fortan der Trainerinnenlaufbahn.

Im aktuellen Fußballlehrer-Lehrgang ist sie eine von zwei Frauen. Während ihres fünfwöchigen Praktikums bei den Eintracht-Männern, wo es im direkten Umfeld des Teams keine Frau gibt, ist sie die einzige weit breit. „Ich kann sehr viel mitnehmen und auf meiner Festplatte im Kopf speichern. Inhaltlich bleibt Fußball Fußball, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen. Aber die professionelle Rundumversorgung gibt es nur bei den Männern. Und wie Adi Hütter den Spielerkader und das Funktionsteam „zum Laufen bekommt, ist eindrucksvoll“, sagt Kim Kulig. Eines Tages könnte sie die natürliche Nachfolgerin von Cheftrainer Niko Arnautis für das Frauen-Bundesligateam werden.

Ob sie schon eine Art stille Reserve darstellt? „In der Rolle“, sagt Kim Kulig, „sehe ich mich nicht.“ Zumal Geduld nicht gerade als Stärke des tatendurstigen Lockenkopfs gilt. „Wenn man kompetent ist, kann man überall trainieren – ich will mich da gar nicht festlegen, weil mich verschiedene Sparten interessieren. Ich will auch eine Arbeit im Männerfußball nicht ausschließen. Frauen können auch gut Trainer.“