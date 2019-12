Krise in Frankfurt : Die Eintracht im freien Fall

Einen so heftigen Abwärtstrend hatte in Frankfurt keiner für möglich gehalten – gegen Paderborn geht es nun um viel. Trainer Hütter verlangt von seinen erschöpften Spielern vor allem zwei Dinge.

Ob Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter an den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen zur Ruhe kommen wird? Viel wird davon abhängen, mit welchem Eindruck und Ergebnis sich die angeschlagenen Frankfurter an diesem Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) in Paderborn in die Winterpause verabschieden werden. Eine Niederlage – es wäre die achte in den zurückliegenden zehn Pflichtspielen – wäre der Tiefschlag in der rasanten und in dieser Form kaum für möglich gehaltenen Abwärtsentwicklung.

Bundesliga Liveticker

Dem Tabellenletzten unterlegen zu sein, dem heimschwächsten Erstliga-Vertreter, würde der Krise noch mehr Dramatik und Gewicht verleihen. Die Eintracht müsste nach einem radikalen Perspektivwechsel als Abstiegskandidat in heikler Lage die Arbeit im neuen Jahr aufnehmen. Der Handlungsdruck würde enorm wachsen. Ein Ausblick, der den Eintracht-Anhängern Angst macht.

Mit einem Erfolg beim Aufsteiger Paderborn hingegen würde die auswärtsschwächste Mannschaft dem Niedergang der vergangenen Wochen die Schärfe nehmen. Mit ihrem zweiten Sieg in der Fremde hätten die Frankfurter, hinter denen das 56. Pflichtspiel in diesem Jahr liegen wird, bewiesen, dass sie erfolgreich an ihre Schmerzgrenze und vielleicht sogar darüber hinaus gehen können. Und die müden Spieler könnten im kurzen Urlaub ein bisschen befreiter durchschnaufen. Die Regeneration würde ihnen mit einem Glücksgefühl leichter fallen.

Extrem belastende Tage

Hütter erlebt extrem belastende Tage, die ihn als Krisenmanager voll fordern. Der 49 Jahre alte Österreicher macht kein Hehl daraus, dass ihn die schwierige Situation aufwühlt. Die Anspannung, die Sorge vor dem nächsten Nackenschlag standen ihm bei der 2:4-Niederlage gegen Köln in der zweiten Halbzeit ins Gesicht geschrieben. Hütter steht vor einer für ihn neuen und großen Herausforderung, weil er in seinen elf Trainerjahren zum ersten Mal eine solche Misserfolgsserie moderieren und überstehen muss.

Viele Augen sind auf die sich im freien Fall befindlichen Frankfurter gerichtet, die zumindest im DFB-Pokal und in der Europa League – mit Ach und Krach – die Erwartungen erfüllen konnten. Die Mannschaft in diesen Tagen geschlossen zu halten, darin sieht Hütter einen wesentlichen Lösungsansatz zur Überwindung der schwerwiegenden Probleme.

Unmittelbar nach der Niederlage gegen Köln stellte er sich demonstrativ „vor die Mannschaft“ und brach „eine Lanze“ für sie. Am Freitag auf der Pressekonferenz berichtete der ehemalige österreichische Nationalspieler davon, dass Trainer und Mannschaft am Tag davor „ein sehr gutes Gespräch untereinander“ gehabt hätten. „Die Jungs waren auch selbstkritisch. Wir haben eine sehr tolle Gruppe zusammengestellt, es gibt bei uns keine Grüppchenbildungen“, sagt Hütter. „Die Mannschaft ist absolut intakt. Alle verstehen sich gut und halten in guten wie schlechten Zeiten zueinander.“ Mögen der Druck von außen, womöglich auch die Angst vor dem eigenen Versagen noch so groß sein, Zerfallserscheinungen gäbe es keine bei der Eintracht – das war die Botschaft des Trainers vor dem brisanten Jahresfinale.

Aus dem „Gegenwind“, der laut Hütter momentan ins Gesicht bläst, soll nach seinem Willen möglichst schnell „Rückenwind“ werden. Zur Umstellung der sportlichen Großwetterlage fordert der Österreicher auf, „gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, damit sich die Frankfurter „selbst aus dem Sumpf herausziehen“ können. Das wird ein Kraftakt für die körperlich mitgenommenen Eintracht-Profis, muss sich doch bei ihnen in vielen Bereichen des Spiels etwas ändern. „Wir trauen uns vielleicht ein bisschen wenig zu. Wir spielen die Bälle zu oft schnell in die Spitze in der Hoffnung, dass vorne etwas passiert“, sagte Hütter, der seinen Spielern am Freitag frei gegeben hatte. Das dürfe nicht der Ansatz sein. Der Trainer verlangt von seinen Spielern, „spielerische Lösungen anzubieten“. Dass sie defensiv „noch mehr arbeiten“ und „noch konsequenter verteidigen“ müssten. „Im entscheidenden Moment bleibt nicht jeder bei seinem Gegenspieler. Im Gefühl, ein Mitspieler wird schon retten“, kritisierte Hütter.

Mehr zum Thema 1/

Martin Hinteregger wird sich an der gewünschten Neuausrichtung in Paderborn aufgrund seiner fünften Gelben Karte nicht beteiligen können. Sein Fehlen ist der denkbar größte Verlust, da der Abwehrspieler noch vergleichsweise gut bei Kräften ist. Seine sechs Saisontreffer haben den Österreicher zum torgefährlichsten Verteidiger der Liga gemacht. Ob der gesundheitlich angeschlagene Stürmer Gonçalo Paciência (sieben Tore) spielbereit sein wird, ließ Hütter offen. Auch im Hinblick auf die Verwendbarkeit von Mittelfeldspieler Sebastian Rode konnte er keine verbindliche Auskunft erteilen.

Was mögliche Neuzugänge für die zweite Saisonhälfte angeht, ließ sich Hütter am Freitag nicht in die Karten schauen. Darüber oder auch über Veränderungen auf den Mannschaftspositionen zu sprechen sei nicht der richtige Zeitpunkt, sagte er: „Wir sind intern noch nicht klar.“ Der Trainer wird die Feiertage im Kreis seiner Familie in Österreich verbringen. „Ich werde versuchen, Energie zu tanken“, sagte er. Das „sehr intensive Jahr 2019“ hatte für ihn und die Eintracht „viele schöne Momente“ parat. „Doch jetzt haben wir eine Phase, die nicht schön ist“, sagte Hütter. „Ich finde es spannend, diese Phase zu überstehen.“