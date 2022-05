Bedeutung des Eintracht-Sieges : Das letzte Stück Seele

Hand an Hand: Eintracht-Trainer Oliver Glasner (links) und Kapitän Sebastian Rode präsentieren den Pokal am Frankfurter Flughafen. Bild: dpa

Cup der Verlierer hat ihn Franz Beckenbauer einst geringschätzig genannt. Gemeint war der UEFA-Pokal, der Vorläufer des Pokals der Europa League. Daraus sprach die typische Arroganz der großen Klubs, die nicht glauben können, dass es abseits der Champions League noch Grund für Begeisterung geben könnte. Das Finale der Europa League hat aber die ganze Region rund um Frankfurt in einen Ausnahmezustand versetzt.

Das war schon am Mittwochabend so, als neben den 40.000 Fans, die unter anderem mit 39 Sonderflugzeugen nach Sevilla gereist waren, auch das Frankfurter Stadion komplett ausverkauft war und sich überall in der Stadt nicht nur ausgewiesene Fußballfreunde versammelten, um der Eintracht die Daumen zu drücken.