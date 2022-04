Frankfurt vor Barcelona : „Wir fahren da hin und schlagen die“

Aktualisiert am

Kristijan Jakic und die Eintracht haben im Rückspiel gegen Gavi und Barcelona alles in der eigenen Hand. Bild: AP

Je länger Christian Streich sprach, umso mehr verbesserte sich Oliver Glasners Gemütsverfassung. Der Trainer des SC Freiburg sparte nicht mit Komplimenten für die Leistung des Verlierers. Es sei immer schwer, gegen die Eintracht zu bestehen, sagte Streich, diese Erwartung, die auf vielfältigen Erfahrungen gründe, habe sich auch diesmal bestätigt: „Auch wenn sie zweieinhalb Tage zuvor gegen den FC Barcelona gespielt haben.“ Der Fußballlehrer aus dem Breisgau räumte nach dem 2:1-Sieg seiner Elf ein, „dass wir richtig Glück hatten, denn wir waren nicht die bessere Mannschaft. Frankfurt hätte ein Remis verdient gehabt“.

Spätestens in diesem Moment, als der Schlusspfiff schon eine Weile zurücklag, hellte sich die Miene Glasners auf, der zunächst an der zehnten Saisonniederlage zu knabbern hatte, wie er kundtat: „Ich bin brutal enttäuscht“, hatte er direkt beim ersten Fernsehinterview noch auf dem Rasen gesagt.

Wohltuende Komplimente

Doch wenn ein Fachmann wie Streich, der „nicht erst seit zwei Tagen in der deutschen Bundesliga“ beschäftigt ist, derart angetan vom Auftritt der Eintracht schwärme, dürfe es nicht sein, dass er sich mit Statements äußere, von denen vor allem der Eindruck haften bleibe, „dass ich niedergeschlagener“ bin, betonte Glasner. Er werde daher die lobenden Worte des geschätzten Kollegen, über die er sich „riesig“ freue, „an die Jungs weitergeben“, die in der Kabine säßen und sich ärgerten, dass Aufwand und Ertrag einmal mehr in keinem ausgewogenen Verhältnis standen.

Die Frankfurter verpassten am Sonntag die Chance, näher an den SC Freiburg heranzurücken. Sie verharren im Liga-Klassement bei 39 Punkten und haben als Tabellenneunter nun neun Zähler Rückstand auf den Sieger vom Sonntag, der auf Rang fünf steht. Die Breisgauer zeichnete eine größere Effizienz aus. Beim 1:0 nutzte Vincenzo Grifo (27. Minute) ebenso die einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte wie Nils Petersen zum 2:1 (69.) im zweiten Durchgang. Allein Filip Kostic (54.) verwertete eine der vielen Chancen der Eintracht zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Hoffnung, auch nach der Sommerpause im internationalen Geschäft mitmischen zu können, ist dennoch weiter vorhanden. „Und wir sind ja auch jetzt noch dabei“, sagte Glasner im Hinblick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League an Gründonnerstag beim FC Barcelona.

Aus dem 1:1 im ersten Aufeinandertreffen schloss Sportvorstand Markus Krösche, dass Optimismus vor dem Showdown vollkommen berechtigt sei: „Alles ist drin“, sagte der 41-Jährige. Und fügte kurz darauf noch eine Spur forscher an: „Wir fahren da hin und schlagen die.“

Sollten die Frankfurter tatsächlich den Überraschungscoup landen und sich gegen den katalonischen Spitzenklub durchsetzen, stünden sie in der Vorschlussrunde des Wettbewerbs und wären nur noch drei Spiele vom Triumph entfernt, der dann sogar das Startrecht in der Champions League garantieren würde. Zukunftsmusik.

Barça siegt mit Dusel

Am Montag um 15 Uhr begann ganz konkret die Vorbereitung auf das Wiedersehen mit Barça , das sich am Sonntag 3:2 bei UD Levante durchsetzte. Wobei sich ihre Defensive anfällig zeigte; zwei Fouls und ein Handspiel sorgten für drei Strafstöße für den Gegner, von denen Marc-André ter Stegen einen parierte.

Glasner begutachtete mit den Video-Analysten und Assistenztrainern diese Partie wie die eigene vom vorigen Donnerstag, um zu erörtern, wo Ansatzpunkte liegen könnten, um den Favoriten auf dem falschen Fuß zu erwischen. Glasner sprach von einer Denksportaufgabe.

Definitiv nicht mitwirken können wird der Brasilianer Tuta. Er ist nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt, der Franzose Almamy Touré gilt als Nachrücker für die Verteidigung. Djibril Sows Einsatz hingegen ist zumindest „denkbar“, wie es aus Vereinskreisen heißt. Der Schweizer Mittelfeldstratege verließ gegen Freiburg nach einer halben Stunde den Platz. Er deutete Kniebeschwerden an, wobei der Teamarzt bei einer ersten Diagnose keine Verletzung feststellte, zur Sicherheit aber sogleich ein MRT angeordnet wurde, wie Glasner berichtete.

Die Untersuchung ergab, dass sich Sow eine Zerrung im Knie zugezogen hat. Es bestehe die Möglichkeit, dass er spielen könne, hieß es am Montag. Glasner wird Sow aber nur nominieren, wenn er rundherum fit ist. Der Trainer ist auch aufgrund eigener Erlebnisse als Spieler kein Freund davon, Profis vorübergehend mit allen medizinischen Mitteln einsatzfähig zu bekommen und dabei Gefahr zu laufen, dass sich Blessuren womöglich verschlimmern. Er hat stets die Perspektive im Auge, die über den Tag hinaus reicht.

Im Zusammenhang mit dem Duell gegen Freiburg leitete er aus dieser grundsätzlichen Einstellung die Erkenntnis ab, dass die Eintracht, auch wenn sie in der Heimtabelle der Bundesliga auf den 16. Platz abgerutscht ist, mit Zuversicht nach vorne schauen könne. Zwei (knappe) Abseits-Tore, ein Pfostentreffer (von Ajdin Hrustic) und nicht zuletzt ein wiedererstarkter Jens Petter Hauge, der in vielen Szenen positiv auffiel, bei denen er in der Offensive Freiräume suchte und fand, seien „aller Ehren wert“, sagte Glasner. „Wir haben den Glauben nicht verloren.“ Krösche sagte es anders, meinte aber das Gleiche: „Wir verändern unsere Ziele nicht.“ Kurzum: Barcelona kann kommen.