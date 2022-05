Nobelpreisträger Benjamin List : „Wir Frankfurter trauen uns was“

Aktualisiert am

Herr List, auf was werden Sie momentan mehr angesprochen: Ihren Chemie-Nobelpreis oder Eintracht Frankfurt?

Marc Heinrich Sportredakteur.



Beides beschäftigt mich intensiv. Eine Gewichtung nehme ich nicht vor, zumal sich aus der Unterschiedlichkeit der Themen eine spezielle Mischung ergibt, die für hochinteressante Tage sorgt. Momentan bringen mich ganz viele Menschen mit der Eintracht auch öffentlich in Verbindung, das hat es in dieser ausgeprägten Form früher nicht gegeben. Aber das ist völlig okay, denn die Eintracht ist eine Herzenssache für mich, und es macht mir viel Spaß, mich mit anderen über sie auszutauschen.