Frankfurter Finaltriumph : Die Methode hinter dem Eintracht-Wahnsinn

Eintracht Frankfurt hat einen Plan. In kleinen, wohlüberlegten Schritten wollen die Hessen dahin kommen, den FC Bayern und die anderen deutschen Topklubs herauszufordern. Was steckt dahinter?

Die Szenen, die sich schon Minuten nach dem Abpfiff in Frankfurt und der Rhein-Main-Region abspielten, riefen Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und an den Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien wach. Tausende trafen sich auf den Straßen, Autokorsos entstanden, Hupkonzerte wurden veranstaltet, spontane Feier-Zellen gebildet, um die riesigen Emotionen herauszulassen.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ja, die Eintracht ist das für Frankfurt und einige Regionen Hessens, was die Fußball-Nationalmannschaft einmal für Deutschland war und es wieder sein will: die In­stitution, mit der sich die Massen identifizieren, die Institution, hinter der sich die Gesellschaft schart.