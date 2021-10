Frankfurter Sieg in Antwerpen : Eintracht überwindet Widerstände

Bis sich die Gemüter beruhigten, brauchte es einige Augenblicke und das beherzte Eingreifen der Ordnungshüter. Es bedurfte zahlreicher Polizisten, um handfestere Ausschreitungen zu verhindern, die während des Spiels begonnen hatten und aus den Reihen der Anhänger des FC Royal Antwerpen provoziert worden waren. Zunächst attackierten sie Frankfurter Fans auf der Haupttribüne, nachdem diese sich über das späte Führungstor der Frankfurter gefreut hatten.

Goncalo Paciencia sicherte den knappen, aber nicht unverdienten Erfolg der Eintracht mit einem verwandelten Elfmeter in der 90. Minute. Der Sieg am zweiten Spieltag der Europa League war zugleich der erste unter der Regie des Trainers Oliver Glasner in Diensten der Hessen.

Einige der Zuschauer, die den Belgiern zugetan waren, konnten sich mit der Niederlage nicht recht anfreunden, die kurz nach Paciencias plaziert abgeschlossenem Penalty mit dem Schlusspfiff besiegelt wurde. Anschließend versuchten maskierte Krawallmacher den Block der Frankfurter Supporter zu stürmen, die bis zum Rückzug zu den Bussen, die sie zurück nach Hause brachten, von einem Großaufgebot an Wachleuten beschützt werden mussten. Spieler-Interviews der TV-Stationen wurden sicherheitshalber abgebrochen, als fortwährend Gegenstände, vor allem Bierbecher und Feuerzeuge, auf die Frankfurter Profis geworfen wurden.

Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es in diesem spannenden, aber nicht sonderlich hochklassigen Fußballspiel zu einem Zwischenfall, den „es weder im Stadion noch anderswo“ geben sollte, wie Eintracht-Trainer Oliver Glasner später kommentierte. Kevin Trapp war aus den Reihen der Antwerpener Supporter mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden. Der Schlussmann ging zu Boden, musste behandelt werden, konnte aber weitermachen. „Wenn so etwas in einem Shopping-Center passiert“, formulierte Glasner seinen Unmut über den Schreckmoment, werde der Übeltäter „abgeführt“, wenn er erwischt wird. Im Bosuilstadion war er in der Masse der Menschen zunächst nicht entdecken. Aber die Polizei, die mit Kameras den Sektor beobachtete, kündigte Untersuchungen an.

Später entschuldigte sich Glasners Antwerpener Pendant, Brian Priske, für die Aktion des Knallkopfes bei Trapp und der Eintracht. Der Däne fügte an, dass er hoffe, dass sich der Übeltäter „schlecht fühle“. Er wolle es sich nicht ausmalen, aber es sei denkbar, dass die UEFA auf den riskanten Vorfall mit einer Untersuchung reagiere, an deren Ende der Ausschluss des Publikums stehen könnte. Er nannte nach Monaten, in denen wegen der Corona-Pandemie keine Besucher in die Arena kommen durften, die nicht nachvollziehbare Kurzschlusshandlung einen unverzeihlichen Verstoß gegen die guten Sitten.

Was zur von Beginn an hitzige Atmosphäre an diesem Abend in Antwerpen beitrug, war eine nicht weniger frevelhafte Tat, die sich Frankfurter Hooligans am Nachmittag geleistet hatten. Nach Angaben der Polizei hatten eine große Gruppe von ihnen eine Fankneipe des FC Royal überfallen, Schlägereien angezettelt und die Einrichtung demoliert. Es kam zu „Dutzenden“ Festnahmen, wie die Polizei bekanntgab, die zudem Platzverweise aussprach und mehrere Krawallmacher bis zum Ende des Spiels auf der Wache festsetzte.

Glasner sagte vor dem nächtlichen Rückflug, der seine Mannschaft zunächst nach Mannheim brachte, von wo aus es, mit dem Bus weiter zurück an den Main ging, dass er lieber über „für mich wichtigere Themen“ sprechen würde, als zu Ausschreitungen, die er verurteile und verabscheue, befragt zu werden. In seiner sportlichen Analyse verteilte er, bei allen Mängeln, vor denen er nicht die Augen verschloss, eine Menge Lob. So hätten Libero Makoto Hasebe und Rechtsverteidiger Almamy Toure „grandiose“ Leistungen in der Dreierkette geboten. Der Japaner liefert bis zu seiner Auswechslung „wegen Krämpfen in beiden Beinen“ eine fehlerfreie Darbietung als Abwehrorganisator ab. „Ich werde alt“, sagte der 38-Jährige hinterher scherzend, und nannte das Erreichte „sehr, sehr wichtig. Das hilft uns“.

Im neunten Anlauf der erste Sieg

Glasner sprach von einem Sieg, „der uns Luft zum Atmen verschafft“. Es war im neunten Anlauf der erste Dreipunktegewinn, den er mit der Eintracht verbuchen konnte. „Ich und wir alle sind erleichtert“, sagte Glasner. Er freute sich, dass „zwei Jungs von der Bank“ den Ausschlag zugunsten der Eintracht brachten. Initiiert wurde die Szene, die zum Strafstoß führte, von Jesper Lindström, der in der 72. Minute den unglücklich agierenden Sam Lammers abgelöst hatte. Er wurde bei seinem Antritt im Sechzehnmeterraum von Dinis Almeida umgetreten.

Paciencia, der erst vier Minuten zuvor für Rafael Borré eingewechselt worden war, fasste sich ein Herz sowie die Kugel – und verwandelte mit der Präzision eines Goalgetters. „Man hat gesehen, es ziehen alle an einem Strang“, bilanzierte Glasner, der vor dem Aufbruch ankündigte, sich an Bord über den Wolken ein Gläschen zu gönnen, um auf den gewinnbringenden Ausgang anzustoßen. Dass es länger dauern würde, bis er am frühen Freitagmorgen ins Bett kam, war ihm da sogar ganz recht: So blieb auch ihm genügend Zeit, sich nach dem aufregenden Ausflug nach Antwerpen wieder zu beruhigen.