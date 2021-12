Es wird laut und emotional beim Eintracht-Spiel in Istanbul. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Zwei Männer, eine Meinung. „Wir wollen gewinnen“, sagten uni­sono Oliver Glasner und Kevin Trapp. Keine Kompromisse bei der Reise an den Bosporus. „Wir brauchen keinen Rechenschieber für was wäre, wenn“, fügte Glasner hinzu. Der Eintracht-Trainer weiß genauso gut wie sein Torhüter, dass seiner Mannschaft schon ein Remis an diesem Donnerstag (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL+) bei Fener­bahçe Istanbul reicht, um Platz eins in der Vorrundengruppe D der Europa League zu verteidigen.

#Aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellenführers vor Olympiakos Piräus zwei Punkte. Da aber die Eintracht die Griechen sowohl zu Hause als auch auswärts geschlagen hat und damit der direkte Vergleich klar für Glasners Mannschaft spricht, reicht eben jenes Un­­entschieden. Darauf aber wollen sich die Hessen überhaupt nicht einlassen. „Wir wollen unsere gute Ausgangslage mit einem Sieg krönen“, sagte Torhüter Trapp am Mittwoch kurz vor dem Abflug in die türkische Millionenmetropole.

Europapokal-Stimmung an der Schnitt­stelle zwischen Asien und Europa. Einmal schon, vor 15 Jahren, durfte sich die Eintracht bei Fenerbahçe messen. Es war ein großes Spiel, in dem die Frankfurter lange Zeit 2:0 in Führung lagen. Doch weil die Türken zweimal zurückschlugen, blieb das Wunder von Kadiköy aus. Die Europapokal-Kampagne, da­mals unter der Regie von Trainer Friedhelm Funkel, nahm im asiatischen Stadtteil Istanbuls ein jähes Ende.

Im Dezember 2021 kann Derartiges nicht passieren. Dank des 2:1-Sieges bei Olympiakos am vierten Gruppenspieltag vor fünf Wochen hat die Eintracht das Ticket für die K.-o.-Phase schon sicher. Fragt sich nur, ob sie den Umweg über das Sechzehntelfinale nehmen muss oder direkt in die Runde der letzten 16 Mannschaft einzieht. Ein Remis reicht.

Anders als Trapp ist Glasner schon mal in der Spielstätte von Fenerbahçe ge­wesen. Der Eintracht-Trainer weiß nicht, ob die Partie an diesem Donnerstag am Bosporus ausverkauft sein wird. Viele In­di­zien, beispielsweise das bisher schwache Abschneiden der Türken um den eins­tigen deutschen Nationalspieler Me­sut Özil, sprechen dagegen. Vor allem auch dies: Frankfurter Fans sind vor Ort in Kadiköy vonseiten der UEFA nicht erlaubt. Glasner und Trapp bedauern dies, können es aber nicht ändern. So oder so: Mit seinem einstigen Klub RB Salzburg ist Glasner mal im Rahmen eines Qualifikationsspiel zur Champions League im Şükrü Saracoğlu-Stadion ge­wesen; zudem ein weiteres Mal mit dem Linzer ASK.

Seine Eindrücke von damals haben sich bis heute verfestigt: „Es sind aufgeheizte Fans dort.“ Torhüter Trapp hat sich sogar bei seinem ehemaligen Mit­spieler Russ erkundigt. „Marco hat mir von einer unfassbaren Stimmung erzählt“, sagte der Eintracht-Keeper voller Respekt. „Das sind fanatische Fans. Aber wir haben ja schon bei Olympiakos vor einem tollen Publikum gespielt.“

Die Frage, ob daran gedacht sei, Özil eventuell in Manndeckung zu nehmen, um so die Kreise des technisch veranlagten Offensivspielers einzuengen, moderierte Glasner lässig weg. „Das ist mir wurscht.“ Sein Plan: „Wir müssen kollektiv die Räume schließen.“ Es also besser als vor einigen Tagen in Sinsheim ma­chen, als sich die Eintracht der TSG Hoffenheim 2:3 geschlagen geben musste. Auch deshalb, weil es die Mannschaft an jenem Nachmittag nicht schaffte, im Verbund die ihr gestellten defensiven Auf­gaben zufriedenstellend zu lösen.

Wie sonst üblich ließ sich Glasner auch vor dem abschließenden Gruppenspiel personell nicht in die Karten schauen. Nur soviel ist sicher: Auf mindestens ei­ner Position wird es einen Wechsel ge­ben. Der Eintracht-Trainer bestätigte, dass Jesper Lindström nicht mit zur Reisegesellschaft gehörte, die sich am Mittwoch fliegend auf den Weg an den Bosporus machte.

Der Däne klagte über Pro­bleme am Oberschenkel. Sein Ausfall muss keine Schwächung sein, denn wie schon in den Vorwochen bieten sich Glasner vielfältige Optionen. So ist eventuell sogar wieder ein Kurzeinsatz des Langzeitverletzten Christopher Lenz denk­bar. Einsätze von 15 bis 20 Minuten – das sind genau die Zeiträume, die Glasner auch zukünftig seinem Kapitän einräumen möchte, damit Sebastian Rode wieder behutsam und Stück für Stück zu­rück in die Spur kommt.

Bei aller Vorfreude, die die finale Grup­penpartie auswärts bei Fenerbahçe mit sich bringt: Der Eintracht-Tross will „nicht überschwänglich werden“, wie es warnend Torhüter Trapp sagte. Zum Ausklang des Jahres „haben wir noch ein straffes Programm vor uns“. Vier Spiele genau sind es, die noch absolviert werden müssen. Nach dem Trip zu den Türken stellt sich am Sonntag Bayer Leverkusen im Bundesliga-Kerngeschäft in der Frank­furter Arena vor.

Die nachfolgenden beiden Begegnungen in Mönchengladbach sowie zu Hause gegen den Rhein-Main-Rivalen Mainz beschließen das Hinrunden-Punktspielprogramm. „Ich sehe uns auf dem richtigen Weg“, sagte Glasner über die Entwicklung, die seine Mannschaft seiner Einschätzung nach seit dem 1:1 im Hinspiel gegen Fenerbahçe genommen hat. „Wir haben uns in allen Bereichen verbessert, und wir wollen jetzt aus den Spielern noch mehr herauskitzeln.“ Den Auftakt bildet der Charaktertest in Kadiköy.