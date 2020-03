Eintracht-Vorstand Bobic : „Man kann nicht alles vorschreiben“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Strikt werden Kontakte vermieden, die Spieler halten sich in ihren Wohnungen oder Häusern auf. Das Fußball-Leben kommt indes nicht völlig zum Erliegen. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen von Profis, die in den eigenen vier Wänden mit dem Ball jonglieren. Fußball-Liebe in Zeiten der Corona-Krise. Der Bundesligaklub versucht darüber hinaus, seine Angestellten so gut wie möglich in Form zu halten. So bekamen unter anderem alle Fahrräder nach Hause geliefert. Der Athletiktrainer hat ein Video ins Eintracht-Netz gestellt, nach dem die Spieler sich körperlich ertüchtigen. „Es gibt einen Plan und klare Vorgaben. Unabhängig davon haben die Jungs große Lust, ihren Körper fit zu halten und sich zu bewegen“, sagt Bobic.

Zur Fitness gehört auch eine gesunde Ernährung. Um sie zu gewährleisten, werden die Profis mit Essen beliefert, das sie über eine eigens eingerichtete App beim Mannschaftskoch bestellen können. „Die Spieler nehmen unser Angebot sehr gut an, immerhin bleibt sportlergerechte Ernährung wichtig, denn die Zeit nach der Krise wird kommen“, sagt der Sportvorstand, der ganz allgemein mit der Disziplin seiner Angestellten sehr zufrieden ist: So seien die Spieler lediglich gebeten worden, nicht zu ihren Familien zu fahren oder zu fliegen und alle hätten sich daran gehalten. „Zunächst mal hat der Mensch seine Rechte: Man kann nicht alles vorschreiben“, erläutert Bobic, wieso kein striktes Reiseverbot ausgesprochen worden sei: „Wir haben bekanntermaßen schon in der letzten Woche gesagt, dass alle besser in Frankfurt und der Region bleiben sollten. Alle von uns halten sich daran, was sehr viel Disziplin erfordert.“

Gedanken über Gehaltsverzicht

Während in einigen Bundesligaklubs schon Regelungen getroffen wurden, wie die Spieler durch einen Gehaltsverzicht ihren Arbeitgeber finanziell entlasten, ist es bei der Eintracht bei diesem Thema ruhig geblieben. Der Sportvorstand geht jedoch davon aus, dass bald ein Procedere gefunden werde. „Wir als Verein müssen erst untersuchen, wie groß der noch nicht absehbare finanzielle Schaden am Ende sein wird. Die Spieler haben von sich aus bereits positive Signale gesendet. Ich bin kein Freund von Schnellschüssen, kann aber mit Sicherheit sagen, dass jeder seinen Solidaritätsbeitrag leisten wird. Wir werden alles dafür tun, die Arbeitsplätze im Klub und im Fußball insgesamt zu sichern. Wichtig ist, dass Eintracht Frankfurt und die Klubs überleben. Wir arbeiten im Vorstand mit Augenmaß.“

Ein Abbruch der Saison wäre der wirtschaftliche GAU, der sicher nicht durch den Gehaltsverzicht der hochbezahlten Stars aufzufangen wäre. Bobic mochte sich am Sonntag nicht mit dem Worst-Case-Szenario beschäftigen, sondern hoffte darauf, doch noch irgendwie die Saison zu Ende spielen zu können, falls das unter Gesundheitsaspekten vertretbar wäre: „Wir werden alles dafür tun und hoffen, dass wir auch weiter Fußball spielen können. Da geht es natürlich auch um Arbeitsplätze im Klub und drumherum. Fußball ist ein enormer Wirtschaftszweig. Außerdem wollen wir natürlich irgendwann unseren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen auch wieder über andere Dinge sprechen als über das Coronavirus. Das macht ja auch den Sport aus. Ein Saisonabbruch würde sehr, sehr viele sehr hart treffen. Wie viele kleine oder mittelständische Unternehmen auch.“

Bobic sieht die Liga nicht in der Pflicht, wie in anderen Sportarten geschehen, die Saison sofort abzubrechen. Er sieht auch nicht den Zwang, in einem Hauruckverfahren bis zum 30.6. die Saison zu beenden, weil viele Spielerverträge zu diesem Termin auslaufen. „Ich glaube, dass es diesen Spielraum gibt. Nichtsdestotrotz sollte es unser Ziel sein, die Saison vorher zu Ende zu spielen. Sollte es anders kommen, gibt es sicher flexible Möglichkeiten, einen Spieler vertraglich über den Juni hinaus zu binden. In dieser Hinsicht sind nicht nur die Klubs, sondern auch die Bundesliga und die Uefa gefordert, weil derlei Maßnahmen das aktuelle Gesetz außer Kraft setzen würden.“

Keiner weiß, wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten verändern wird. Fredi Bobic und die sportliche Leitung der Eintracht können nichts anderes tun, als auf Zeit zu spielen. Was vor allem auch für die Kaderplanung gilt. „Neue Positionen werden zurückgestellt, geplante Dinge lange nach hinten verschoben, weil niemand die Auswirkungen für den kommenden Transfersommer absehen kann. Umso glücklicher bin ich, dass wir viele Spieler mit langfristigen Verträgen in unseren Reihen haben und dahingehend gut aufgestellt sind.“ Spieler wie Makoto Hasebe und Gelson Fernandes, deren Verträge im Sommer auslaufen, müssen sich gedulden.

Ist das gesamte Transfersystem vom Kollaps bedroht? „Eine legitime Fragen, die ich aus meiner Perspektive zum jetzigen Zeitpunkt – aktuell und heute – nicht beantworten kann. Wir sollten erst einmal schauen was passiert, bevor man sich Horrorszenarien ausmalt“, so Bobic. Besser sei es, sich ständig auszutauschen, wie es über ständige Telefonkonferenzen in der DFL und innerhalb der Eintracht geschehe. „Wir versuchen das Beste daraus zu machen und möglichst positiv nach vorne zu schauen. Es ist auch eine Stärke des Fußballs positiv nach vorne zu schauen.“