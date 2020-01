Ansage von Kevin Trapp : „Dafür muss ich spielen“

Will schnellstmöglich wieder für die Eintracht Bälle halten: Torhüter Kevin Trapp in Florida Bild: Jan Huebner

Viele Einsätze fern der Heimat endeten im vergangenen halben Jahr für die Eintracht mit ernüchternden Resultaten. Kein Team aus der Fußball-Bundesliga schnitt bislang auswärts so schlecht ab wie die Frankfurter, die von acht Spielen nicht weniger als sieben verloren. Nur an der Alten Försterei, im Duell mit der Aufsteiger-Elf von Union Berlin, reichte es für das zu Saisonbeginn eigentlich als wesentlich widerstandsfähiger eingeschätzte Team von Adi Hütter zu einem 2:1-Sieg. Der Erfolg am 27. September wurde dabei teuer erkauft. Als es gegen Ende darauf ankam, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, verletzte sich der von der Linie nach vorne hastende Torwart Kevin Trapp bei einem Zusammenstoß im Strafraum mit Abwehrorganisator Makoto Hasebe schwer.

Wie sich anschließend herausstellte, erlitt der Keeper bei der Aktion einen Riss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter – eine Blessur, die eine umgehende Operation notwendig machte und den 29-Jährigen seitdem außer Gefecht setzte. Nun, da sich die Mannschaft, die ohne sein Zutun bis heute viele Erwartungen nicht erfüllen konnte, in Florida auf die Rückrunde vorbereitet, kehrte Trapp wohlgemut in den Kreis der Kollegen zurück.

Ohne erkennbare Einschränkungen

Am schwülwarmen Freitag, als Sturmböen vom Meer kommend über die Anlage der IMG Academy in Bradenton bliesen, mischte der Schlussmann wieder so mit, wie es sich Trainer Adi Hütter erhofft hatte: Ohne erkennbare Einschränkungen absolvierte er die ersten Laufeinheiten und hechtete den Bällen hinterher. „Den Kreislauf aktivieren“, nannte er seine Betätigung, die am Vormittag auf dem Platz rund eine Stunde dauerte. Dass er seinen Tatendrang nur schwer zügeln konnte, gab Trapp in den vergangenen Wochen seinen Fans in den sozialen Medien schon hinreichend zu erkennen. An Aufnahmen für seine Follower, die ihn mit gestähltem Oberkörper beim Seilspringen am Strand oder bei akrobatischen Yogaübungen in der Sonne während des Urlaubs in der Karibik mit seiner Freundin, dem brasilianischen Model Izabel Goulart, zeigten, mangelte es nicht.

Auch aus seinem trotz aller unerwarteten Probleme großen Ehrgeiz machte Nationalspieler Trapp im Anschluss an seinen Wiedereinstieg kein Geheimnis: „Ich bin topfit“, sagte er, „ich habe die Freigabe der Ärzte und kann wieder alles machen.“ Selbstredend sei für ihn eine Nominierung in den DFB-Kader für die Europameisterschaft in diesem Sommer „ein Ziel“, das ihn antreibe, wobei es nur dann zu verwirklichen sei, wenn er in den Augen von Bundestrainer Joachim Löw den Eignungstest bestehe: „Dafür muss ich spielen.“

Den Trip mit der Eintracht nach Florida verteidigte Trapp gegen die Stimmen der Kritiker, die Reisestrapazen und Jetlag als mögliche Beschwernisse beim Versuch des Neustarts ausmachten. Für ihn sind die Bedingungen im Camp im milden Klima am Golf von Mexiko ideal. „Wir werden hier viel arbeiten und uns darauf vorbereiten, was jetzt kommt.“ Trapp sprach beim Blick voraus Klartext und dass sich die Ausgangslage verschlechtert habe. „Es wäre fatal, über was anderes zu reden.“ Das Wort Abstiegskampf nahm er explizit nicht in den Mund, doch seine Ausführungen ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, als er seine naheliegenden Absichten formulierte: „Wir müssen schauen, dass wir Punkte sammeln und den Abstand nach unten vergrößern, damit wir dahinten wegkommen.“

Durch die Misserfolge unlängst gegen Köln (2:4) und Paderborn (1:2) sei die Eintracht mehr denn je in die Bredouille geraten. Nach 17 Spieltagen stehen für sie als Tabellendreizehnter gerade einmal 18 Zähler zu Buche; vor zwölf Monaten, als sie mit ihrem furchtlos wie ansehnlichen Offensivstil noch eine der Attraktionen der Liga darstellte, waren es neun mehr. Er selbst wolle seinen Teil dazu beitragen, dass es besser werde, sagte der Rekonvaleszent, der seine Rehabilitation von Mitte November bis Anfang Dezember auf eigene Faust in Doha vorantrieb.

Kontakte zu Paris Saint-Germain

Über alte Kontakte bei Paris Saint-Germain, seinem vorherigen Arbeitgeber, der mit qatarischem Geld finanziert wird, sei der Aufenthalt in der Aspire-Academy zustande gekommen, bei dem er sich 14 Tage lang rund um die Uhr „ausschließlich auf mich konzentrieren konnte“, wie er sagte. Er sprach von der „besten Therapie“, die es ihm überhaupt erst ermöglicht habe, sich „so schnell“ wieder bei Hütter einsatzfähig zu melden.

Sorgen, dass es im weiteren Verlauf des Sportjahres mit der Eintracht kein gutes Ende nehmen könnte, macht sich Trapp nicht, „auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht für uns gesprochen haben“. Viele ungünstige Umstände – Rote Karten, Verletzungen, Terminstress – hätten dem Team zugesetzt, doch mit Ablauf der Weihnachtsferien sammelten sie jetzt alle gemeinsam „Energie und Kraft“. Neben ihm übernähmen auch Gelson Fernandes, Makoto Hasebe und David Abraham wichtige Führungsaufgaben: „Wir sind als Gruppe gefestigt und wissen, um was es geht.“ Neuzugänge sind für ihn nicht zwingend nötig: „Ich glaube, dass wir auch so stark genug sind. Denn wir haben Qualität.“

Auf die Frage, ob er am Samstag, dem 18. Januar, zum Punktspielstart in Hoffenheim wieder zwischen den Pfosten stehen könnte, antwortete Trapp vielsagend und mit einem Lächeln: „Es könnte funktionieren.“ Die Entscheidung treffe aber letztlich der Trainer, und er selbst wolle sich in der gegenwärtigen Phase „keinen Druck“ machen. Eine nachvollziehbare Einstellung. Die Erwartungshaltung, die auf ihm und der Eintracht lastet, wenn sie sich demnächst wieder im Wettstreit mit der Konkurrenz behaupten muss, ist ohnehin groß wie lange nicht.