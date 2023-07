Wer hat Jessic Ngankam auf den rechten Weg geführt, als der Neuzugang von Hertha BSC an seinem ersten Tag bei der Frankfurter Eintracht durch das weitläufige Proficamp irrte? Natürlich Timothy Chandler. Der 33 Jahre alte Fußballprofi ist so etwas wie der Integrationsbeauftragte der Eintracht. „Das steckt einfach in mir drin, auf andere Leute zuzugehen“, sagt der in Altenstadt aufgewachsene Deutsch-Amerikaner, der schon mit elf Jahren zur Eintracht kam und nach vier Gesellenjahren beim 1. FC Nürnberg 2014 zu seinem Heimatverein zurückkehrte.

Seine Fähigkeiten als Stimmungskanone, seine soziale Kompetenz und sein Mannschaftsgeist haben in den vergangenen zwei Jahren seine Wirksamkeit als Fußballspieler auf dem grünen Rasen deutlich übertroffen. Ohne seine Sekundärtugenden wäre Chandlers Vertrag sicher nicht bis zum 1. Juli 2025 verlängert worden.

Und so wird er auch von den meisten Fans wahrgenommen, mehr als Gutelaunebär, weniger als Hochleistungssportler, der die Eintracht entscheidend weiterbringt. Ob ihn das stört? „Nein, denn es steckt in meiner Person drin. Ich war schon so, als ich noch Stammspieler war. Ich muss nicht spielen, um gut gelaunt zu sein.“

Fast verkümmert

In der Rückrunde der vergangenen Saison wäre es fast so weit gewesen, dass Chandler die positive Grundstimmung einbüßte. Trainer Oliver Glasner ließ ihn auf der Ersatzbank verkümmern, obwohl viele Spieler verletzt waren und viele Vertreter enttäuschten. „Jeder hat seine Chance gekriegt, nur ich nicht“, stellte der flexible Abwehrspieler fest, der von sich behauptet: „In der Fünfer-Abwehrkette kann ich alles spielen, von rechts nach links.“

Ein klärendes Gespräch mit Glasner suchte der sonst so auf Kommunikation geeichte Profi nicht. „Ich hatte in jedem Training dafür gearbeitet, meine Chance zu bekommen, aber ich habe sie nicht gekriegt. Da muss ich nicht das Gespräch suchen.“ Aber Chandler blieb sich insoweit treu, dass er nicht zu stänkern begann, sondern weiter den Sonnyboy gab. „Wenn ich Mindesteinsatzminuten brauchen würde, um meine Laune zu bewahren, dann hätte ich sie in der letzten Saison verloren.“

„Es wurde auch noch gelacht“

Das würde nur geschehen, wenn? „Wenn sich die Spieler in der Kabine nicht mit Re­spekt begegnen.“ Wenn das Ego über das Kollektiv gestellt wird, dann wird Chandler ungemütlich. Aber das sei lange nicht geschehen, wobei er zugibt, dass in der vergangenen Rückrunde nicht alles optimal gelaufen sei. „Die Stimmung war nicht wirklich schlecht, es wurde auch noch gelacht, aber viele Spieler waren nicht mehr voll bei der Sache, es gab viele andere Themen, wer geht zu welchem Verein, was ist mit dem Trainer?“ Das habe dazu geführt, „dass auf dem Platz die letzte Energie gefehlt hat, was uns sonst so auszeichnete“.

Mit dem Trainerwechsel zu Dino Toppmöller ist ein grundlegender Stimmungswechsel eingetreten. Chandler berichtet von „viel frischem Wind“. Die Einstandsrede von Toppmöller habe bei der Mannschaft einen ausgesprochen guten Eindruck hinterlassen.

Frischer Wind wird allein durch die sieben Neuzugänge garantiert, die die Eintracht schon verpflichtet hat, dazu kommen mit Jens Petter Hauge und Ali Akman zwei Rückkehrer nach Leihgeschäften. Chandlers integrative Fähigkeiten sind also gefragter denn je in einem Kader von im Moment 35 Profis.

Am Freitag trainierte auch Jessic Ngankam erstmals mit, nachdem er am Donnerstagabend den medizinischen Test bestanden hatte, womit der Transfer vollzogen war. Die Frankfurter einigten sich mit Absteiger Hertha auf eine Ablöse von etwa vier Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen.

Selbstbewusster Profi

Mit dem in der nächsten Woche 23 Jahre alt werdenden Stürmer bekommt die Eintracht einen selbstbewussten Profi, der sich nicht scheut, seine Stärken zu benennen: „Ich gehe gern in die Tiefe, kann mich durchsetzen, den Ball fest machen und Tore schießen.“ Bisher waren es acht in 43 Bundesligaspielen. Für die U-21-Junioren-Nationalmannschaft erzielte er in fünf Länderspielen einen Treffer.

Ngankam spielte seit seinen Kindertagen für die Hertha, wie Chandler für die Eintracht, und wurde nur einmal für ein Jahr an Greuther Fürth ausgeliehen. Mit den Franken stieg er im Mai 2022 ab, nachdem er zur Hertha zurückgekehrt war, geschah ihm im Mai 2023 mit den Berlinern dasselbe Malheur.

„Robustheit und Geschwindigkeit“

In Frankfurt denkt natürlich niemand an ein schlechtes Omen, die Erwartungen sind ganz andere, man denkt europäisch im Herzen von Europa: Sportvorstand Markus Krösche ist von den Qualitäten des Stürmers überzeugt: „Er bringt Robustheit und Geschwindigkeit und Tiefgang mit. Genau, was wir brauchen. Jessic passt ideal zu unserer Strategie. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat.“

Und Timothy Chandler wird ihm erzählen, was es braucht, um sich bei der Eintracht als junger Spieler in einem großen Kader durchzusetzen: „Für junge Spieler ist das Wichtigste das Selbstvertrauen. Sie müssen aus sich herausgehen, zeigen, dass sie hierhergehören, sie müssen alles geben, und wenn sie abends mit Krämpfen im Bett liegen. Fehler dürfen sie machen, da halte ich schon meine schützende Hand über sie.“