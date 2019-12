Aktualisiert am

Eintracht in Einzelkritik

Eintracht in Einzelkritik :

Eintracht in Einzelkritik : Nur bedingt einsatzbereit

Wiedwald wirkt passiv. Chandler tritt weder prägend noch dynamisch auf. Auch Hasebe verliert an Einfluss. Und Kohr fällt nur mit Fehlern auf. Wie Kostic braucht die ganze Eintracht dringend eine Pause.

Passiv in Paderborn: die Eintracht-Abwehr weiß nicht zu gefallen. Bild: dpa

Felix Wiedwald: Wirkte bei beiden Gegentoren sehr passiv. Zeigte beim Distanzschuss von Sabiri zum 0:1 keine Reaktion. Hielt sich auch beim Kopfballtreffer von Schonlau zum 0:2 zurück. Bei den Schüssen von Pröger, Mamba und Souza war er jedoch dreimal auf dem Posten. Wird den Platz mit einem zwiespältigen Gefühl verlassen haben.

Timothy Chandler: Kein prägender Auftritt. Strotzte nicht gerade vor Dynamik. Tat oft nur das, was er tun musste. Im Spiel nach vorne mit zu vielen unbrauchbaren Flanken.

Makoto Hasebe: Nicht mehr mit der Dominanz und Souveränität von früher am Ball. Hat in spielprägender Rolle deutlich an Einfluss verloren. Konnte gegen das gelegentliche Abwehrchaos auch nichts ausrichten. War beim 0:2 nicht auf der Höhe des Geschehens.