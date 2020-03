Eintracht-Profi im Fokus : Warum André Silva Frankfurts Stürmer Nummer eins ist

André Silva ist bei der Eintracht endlich angekommen. Der Portugiese belebt die lahmende Angriffsreihe des Bundesligaklubs. Was macht den Frankfurter Fußball-Profi so stark?

Der Mann aus Mailand hatte Großes vor. Bevor André Silva selbstbestimmt das Kommando übernahm, bei seiner Präsentation auf einen Dolmetscher verzichtete und auf Englisch Auskunft gab, ließ er frische Fotos von sich machen. Im neuen Frankfurter Dress flimmerte kurze Zeit später sein Konterfei vom Videowürfel in der Arena. Der Neue wollte schon an seinem ersten Arbeitstag in Frankfurt Anfang September ganz groß rauskommen. Doch es hat gedauert, bis der stürmische Portugiese zu dem geworden ist, der er selbst bei der Eintracht sein wollte. Und zu dem, den sich seine neuen Vorgesetzten erhofft hatten.

Bundesliga Liveticker

Spätestens seit dem 2:2 von Salzburg dürften die letzten kritischen Stimmen verstummt sein. Dank Silvas starker Quote – der Angreifer gab vier Versuche mit Kopf und Fuß ab, von denen drei auf das Tor kamen und zwei erfolgreich waren – hat die Eintracht den Achtelfinaleinzug in der Europa League perfekt gemacht. Die Voraussetzungen nach dem 4:1-Hinspielsieg waren ohnehin günstig gewesen – und weil beim verschobenen Rückspiel in Salzburg auf Doppeltorschütze Silva Verlass war, darf sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter nun auf das bevorstehende K.-o.-Duell Mitte März mit dem FC Basel freuen. Für seine beiden in Salzburg erzielten Treffer erhielt Silva viel Lob. „André ist super in Form und Verfassung“, sagte Hütter an alter österreichischer Wirkungsstätte. „Das erste Tor war sensationell, das zweite etwas glücklich.“

Endlich also trifft Silva wieder – und hat sich dank der zuletzt starken Auftritte bei der Eintracht die Position des ersten Stürmers erarbeitet. Spitzenkraft zu sein, das war schon bei Dienstantritt im September das Ziel des mittlerweile 24-Jährigen. Doch das wollten andere ebenso. Bas Dost beispielsweise. Auch der sechs Jahre ältere Niederländer hatte sich im Sommer forsch in Frankfurt zu Wort gemeldet und anlässlich seiner Vorstellung große Hoffnung verbreitet. Doch bis heute waren es kleinere und größere Blessuren und körperliche Unzulänglichkeiten, die den kopfballstarken Angreifer nicht wie gewünscht zur Entfaltung haben kommen lassen.

Dosts Ausfälle boten Chancen für die anderen aus der Offensivabteilung. Doch Goncalo Paciencia, ebenso wie Silva aus dem Land des Europameisters kommend, hat nach vielversprechendem Saisonbeginn zuletzt stark nachgelassen. Die aktuelle Torstatistik der Frankfurter Angreifer liest sich trotzdem noch halbwegs versöhnlich. Nach 23 absolvierten Bundesligarunden – das 24. Spiel bei Werder Bremen, ursprünglich für den Sonntagabend geplant, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben – grüßt Paciencia mit sieben Toren als erfolgreichster Eintracht-Stürmer, gefolgt von Dost (5) und Silva (4.). Nicht unerwähnt bleiben darf die Torlust der Verteidiger Martin Hinteregger (6) und Timothy Chandler (4) sowie von Außenbahnspieler Filip Kostic (4). Richtig ist aber auch: Von den Stürmern muss zukünftig mehr Gefahr ausgehen.

André Silva scheint für das letzte Bundesligadrittel nach seinen beiden Volltreffern von Salzburg gut gerüstet zu sein. Beim 2:2 überzeugte der Portugiese auch durch seine Spielstärke, indem er Bälle hielt und verteilte. Zudem erwies sich Silva in Zweikämpfen als unangenehmer Gegner, der sich im Duell mit unterschiedlichen Verteidigern gut in Szene zu setzen wusste.

Dass Silva eine längere Eingewöhnungszeit brauchte, um nach seinem mit dem AC Mailand vereinbarten Leihgeschäft bei der Eintracht in Frankfurt richtig ins Rollen zu kommen, hatte Fredi Bobic schon immer geahnt. „Ich sage immer wieder, dass junge Spieler Zeit brauchen, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen und auch ihre Leistung zu bringen“, sagte der Sportvorstand der Eintracht nach dem 2:2 in Salzburg und brachte sogleich ein Beispiel. „Ich erinnere immer an Sébastien Haller, der sich in seiner ersten Saison schwergetan hat. Bei André sieht man, dass er einen Sprung gemacht hat, und ich bin froh, dass er heute endlich belohnt wurde, denn er arbeitet verdammt viel für die Mannschaft.“

Mehr zum Thema 1/

Bis einschließlich 30. Juni 2021 läuft die Vereinbarung, die die Eintracht mit den Italienern getroffen hat. Zeit genug für Silva, um sich weiter nach Herzenslust auszutoben und den vielfältigen Ansprüchen gerecht zu werden. Seine ersten Eindrücke haben ihn dabei nicht getäuscht. „Eintracht Frankfurt hat die besten Fans der Welt“, sagte Silva über die lautstarken Anhänger, die er zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht live erlebt hatte. Das ist mittlerweile längst Makulatur. Silva weiß, welchen Einfluss die Fans auf das Spiel der Eintracht haben.

Am vergangenen Montag, bei der 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Union Berlin, ist der harte Kern des Eintracht-Anhangs am ungeliebten Bundesliga-Spieltag Montag auf Konfrontation und Distanz gegangen. Am kommenden Mittwoch wird dies schon wieder ganz anders ausschauen. Im DFB-Pokal, in dem die Eintracht wie auch in der Europa League aussichtsreich im Rennen ist, werden die Ränge prall gefüllt sein. Das Viertelfinale gegen Werder Bremen steht an. Wieder eines dieser K.-o.-Spiele, die der Eintracht so besonders liegen. Und seit neuestem und endlich auch ihrem Stürmer André Silva.