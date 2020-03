Eintracht in der Einzelkritik : Gebrauchtwagenhändler Ilsanker, Silva ohne Nerven

Eintracht Frankfurt zieht nach einem 2:0-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals in die nächste Runde ein. Treffer von André Silva und Daichi Kamada ebneten dem hessischen Bundesligaklub dabei den Weg ins Halbfinale, das am 21. und 22. April ausgetragen wird. Das Finale des DFB-Pokals findet anschließend am 23. Mai statt. Die Eintracht-Profis in der FAZ.NET-Einzelkritik:

Kevin Trapp: Ein Spiel zum Einschlafen für den Frankfurter Torwart, bis in der 35. Minute Selke urplötzlich frei zum Kopfball ansetzte. Bewahrte die Eintracht hellwach vor dem Rückstand, genauso wie wenig später bei einem Schuss von Eggestein. Dann durfte er sich wieder in die Rolle des ausgeruhten Beobachters begeben.