Eintracht in den Play-offs : Voller Lust ins Neuland

Die Frankfurter Eintracht hat die Chance, die Conference League kennenzulernen. Trainer Toppmöller will „mit aller Macht in die Gruppenphase“. Zwei Spieler müssen die Reise zum Play-off-Hinspiel absagen.

Dino Toppmöller liebt Herausforderungen. „Das wird eine schwierige Aufgabe, die wir aber mit Zuversicht angehen“, sagt der Eintracht-Trainer vor seiner ersten internationalen Pflichtspielaufgabe. Lewski Sofia wartet auf die Frankfurter Fußballprofis – und damit eine Mannschaft, die in Bulgarien eine große Nummer ist. 26 Meistertitel, 14 Pokalsiege – da kann die Eintracht nicht mithalten. Aber die bulgarische Liga ist auch von anderer Qualität als die Bundesliga. Dass sich beide Vereine nun in den Play-offs der Conference League treffen, kommt Toppmöller kurz nach seinem Einstand in Frankfurt gerade recht. „Wir alle freuen uns sehr auf die beiden Spiele. Wir wollen mit aller Macht in die Gruppenphase, weil wir wissen, wie besonders es ist, international zu spielen.“

Obwohl der 42 Jahre alte Fußballlehrer im Mai noch gar nicht Coach der Eintracht war, blickt Toppmöller in der mentalen Einstimmung auf die Partie an diesem Donnerstag in Sofia (Anpfiff 19 Uhr, RTL+) gern auf den letzten Spieltag der vergangenen Bundesligarunde zurück. Eintracht gegen Freiburg, 2:1-Siegtor in der ersten Minute der Nachspielzeit: „Man muss sich nur dieses Tor von Junior Dina Ebimbe anschauen. Wie emotional die ganze Gruppe gejubelt hat und es die ganze Mannschaft und den Verein und die Mannschaft gefreut hat, diesen internationalen Platz zu ergattern.“ Ein entscheidendes Tor auf den allerletzten Drücker, sicherte es doch der Eintracht Tabellenplatz sieben und die Chance, die es jetzt zu nutzen gilt: Play-off gegen Lewski Sofia.

„Das ist eine ordentliche Truppe“

Am Mittwochmittag, als Toppmöller seine Truppe zum Abschlusstraining auf den eingezäunten Übungsplatz an der Frankfurter Arena bat, fehlten zwei aus seinem Kader. Sowohl Makoto Hasebe als auch Hugo Larsson mussten ihre Reiseteilnahme absagen. Ein Infekt hatte den Japaner und den Schweden entscheidend zurückgeworfen. Am Vortag noch waren beide fit. „Bei uns geht etwas rum“, sagte Toppmöller. „Das gibt es halt. Die beiden hat es erwischt.“

Toppmöller freut sich sehr, dass es endlich losgeht mit Fußball in Europa. „Wir wollen den Dreitagesrhythmus haben“, sagt der Eintracht-Trainer. Bekommen werden sie ihn – unterbrochen nur durch die Länderspielpause im September –, wenn sie die Hürde Sofia nehmen. „Das ist eine ordentliche Truppe“, mahnt Toppmöller. Vor allem der Sturm mit gleich drei Brasilianern habe es ihm angetan. „Auf links ragt Welton heraus. Und auch der Torwart ist ein vielversprechendes Talent“, sagt Toppmöller.

Gemeinsam mit Verteidiger Robin Koch saß der Eintracht-Coach am Mittwoch nach dem Abschlusstraining und vor dem Abflug nach Sofia auf dem Pressepodium im Proficamp, flankiert von einer Dolmetscherin. Bei Europapokalspielen ist es Usus, dass Trainer- und Spieleraussagen auch für den Gegner übersetzt werden. In Bulgarien verfolgten Pressevertreter Toppmöllers und Kochs Ausführungen. Überrascht dürften sie zur Kenntnis genommen haben, dass es für den zuletzt in England engagierten Koch das erste internationale Vereinsspiel überhaupt ist. „Ja, es stimmt“, sagt der von Leeds United ausgeliehene Defensivspieler. „Für mich ist es das erste Mal. Ich freue mich extrem.“

Koch und seine Kollegen haben sich auf Lewski Sofia genauso wie auf jeden anderen Gegner auch akribisch vorbereitet. Vom Analyseteam der Eintracht ist diverses Videomaterial zusammengestellt worden. In den zurückliegenden Tagen haben sich Toppmöller, seine Trainerkollegen und die Mannschaft, die sich am Mittwochnachmittag mit 21 Spielern fliegend auf den Weg nach Sofia gemacht hat, entsprechend auf den Gegner und das Play-off-Hinspiel eingestimmt. Auch Toppmöller weiß, dass Lewski in der bulgarischen Liga für zwei Punktspiele freigestellt worden ist, um sich ganz der Eintracht zu widmen. Die Spiele werden nachgeholt. „Die Bulgaren sind total heiß“, sagt der Frankfurter Fußballlehrer. „Sie tun alles für das Spiel gegen uns. Für sie ist es etwas ganz Besonderes.“ Für die Eintracht aber auch. Schließlich betritt sie sportlich europäisches Neuland. In der Europa League kennt sie sich bestens aus. In der Champions League hat sie reingeschnuppert. Nun also die große Unbekannte Conference League.

Als Robin Koch noch für Leeds am Ball gewesen ist, „habe ich natürlich mitbekommen, was international bei Eintracht Frankfurt los war. Das will ich jetzt erleben“, sagt der Verteidiger, der wegen des Ausfalls von Hasebe den Part des Mittelmannes in der Dreierabwehrkette übernehmen wird. Dass Tuta damit automatisch auf rechts rückt, wollte Toppmöller nicht vollends bestätigen und brachte auch Bankspieler Hrvoje Smolcic ins Gespräch. Doch alles spricht dafür, dass der zuletzt wankelmütige Brasilianer auf dem Außenposten verteidigt.

Egal wer wo spielt: Koch ist von der Ernsthaftigkeit der Aufgabe überzeugt. „Wir sind extrem heiß auf die Spiele und den Wettbewerb“, sagt der 27 Jahre alte Pfälzer. Sein Trainer ergänzt: „Wir alle haben große Lust auf den Wettbewerb.“ Mit besonders großer Lust dürfte auch Kristijan Jakic die Reise nach Sofia angetreten haben. Weil Kapitän Sebastian Rode verletzt ausfällt, rutschte der eigentlich für die Conference League nicht gemeldete Kroate doch noch in den Kader. Toppmöller findet es gut, dass Jakic dabei ist. Schon beim 1:0 gegen die „Lilien“ war er für den früh ausgeschiedenen Rode dabei. „Er hat uns geholfen, gegen Darmstadt zu gewinnen.“ Und vielleicht ja auch jetzt gegen Lewski.