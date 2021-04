Eintracht-Vorstand Hellmann : „Die Super-League-Attacke kann etwas sehr Gutes gewesen sein“

Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Frankfurter Eintracht, fordert Sanktionen gegen die Abtrünnigen, einen „salary cap“ und eine Stärkung des Financial Fairplay – sonst drohe in fünf Jahren wieder die Super League.

Wird über die Erleichterung, die Super League abgewendet zu haben, vergessen, dass der Fußball allein durch die Reform der Champions League schon eine verheerende Niederlage erlitten hat?

Die Reform der europäischen Klubwettbewerbe ist ein sehr umstrittenes Thema, bei der Bewertung gibt es verschiedene Perspektiven. Eine ist die der Bundesliga und anderer großen Ligen, mit starken, gewachsenen nationalen Verbänden, die mit der Vermarktung ihrer Liga hohe Erlöse erzielen. Europa besteht aber auch aus kleineren Ligen, die nicht so kapitalstark im Binnenmarkt sind, dass sich die Spitzenvereine ausreichend für einen erfolgversprechenden Auftritt in den Europapokalen ausstatten könnten. Aus deren Sicht kann ich verstehen, dass es den Wunsch nach einer Reform gegeben hat. Wir müssen aufpassen, dass wir die deutschen Verhältnisse nicht als Standard ansehen und die Sorgen und Nöte der anderen vergessen und damit unseren Spielraum zu Kompromissen auf europäischer Ebene einschränken.

Halten Sie also die Reform für einen guten Kompromiss?

Was mich an dieser Reform am meisten stört, ist nicht so sehr, dass man auf eine 36er Tabelle einschwenkt, das kann man noch nachvollziehen. Aber wenn es den Weg der nichtsportlichen Qualifikation gibt, also der Zugang über Koeffizienten für historisch erbrachte Leistungen oder Wildcards erfolgt, dann ist das der Einstieg in einen „closed shop“. Einerlei, ob es für zwei, vier oder zehn Klubs gilt. Und „closed shops“ im Fußball verabschieden sich vom Leistungsgedanken und führen zu reinem Entertainment.

An diesem Aspekt scheiterte die Super League vor allem. Diese Grundlage des Geschäfts hätte für 15 von 20 Vereinen gegolten. In der Champions League sollen es zunächst nur vier Klubs sein. Wird dies wie eine Einstiegsdroge wirken?

Das ist eine gute Formulierung – Einstiegsdroge. Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, dass dies so sein kann, dann besteht die Gefahr, dass immer mehr Klubs nach Planungssicherheit verlangen, weil ihre Kostensituation entsprechend ihrem Anspruch, in Europa absolute Spitze zu sein, exorbitant hoch ist und man davon nicht mehr runterkommt. Es öffnet sich gerade eine Tür, die wir nie wieder geschlossen bekommen werden.

Bundesliga Liveticker

Der Klubfußball in Europa hat in den vergangenen Tagen ein fürchterliches Bild abgegeben. Es wurde gelogen, beleidigt, intrigiert, aber es wurden auch eklatante Fehleinschätzungen getroffen. Ist der europäische Spitzenfußball keine Ansammlung ernst zu nehmender Profis, sondern zusammengesetzt aus charakterschwachen Geldverschwendern und Funktionären, die ihre Hausaufgaben nicht machen?

Das Gesamtbild des europäischen Spitzenfußballs war in den vergangenen Tagen katastrophal. Die deutschen Vereine, vor allem Bayern und Dortmund, möchte ich mal ausdrücklich ausnehmen, die eine Klarheit an den Tag gelegt haben, die wichtig war und die auch der Bundesliga international guttun wird. Wenn man es um die spontane, emotionale, ja martialische Rhetorik bereinigt und wenn man die nun belasteten Verhältnisse beteiligter Funktionäre in ihren verschiedenen Rollen bei der ECA (Europäische Klub-Vereinigung/d. Red.) und der Uefa (Europäische Fußball-Union/d. Red.) ausblendet, dann muss man erstaunt sein, mit welcher Unprofessionalität die Klubs, die die Super League angestoßen haben, vorgegangen sind.