Frankfurts Tuta : Vom Innenverteidiger zum Abwehrchef

Es waren große Fußstapfen, in die der junge Brasilianer Tuta im vergangenen Jahr treten musste. Der 23-Jährige übernahm die Position des langjährigen Kapitäns David Abraham in der Innenverteidigung von Eintracht Frankfurt. Doch er erfüllte diese Aufgabe souverän. „Tuta hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Mai, als Tuta seinen Vertrag bei der Eintracht vorzeitig um drei Jahre bis Ende Juni 2026 verlängerte.

Jetzt steht ein weiterer Schritt für den Verteidiger an, denn schon wieder muss er ein großes Erbe antreten. Nach dem Karriereende von Martin Hinteregger soll Tuta nun dessen Position im Abwehrzentrum der Dreierkette übernehmen. Und auch das scheint zu funktionieren. Sein Vordermann Djibril Sow sagte am Rande des Trainingslagers in Windischgarsten über den potentiellen neuen Abwehrchef: „Bis jetzt macht er es ganz gut. Das ist eine Position, für die er prädestiniert ist. Für die Zukunft sind wir da gut aufgestellt.“

Abraham, Hinteregger – von solch großen Namen lässt sich Tuta nicht einschüchtern. Darauf angesprochen, ob er Druck verspüre, wenn er an seine neue Aufgabe denke, nutzt er lieber ein anderes Wort: Anspannung. „Es geht nicht darum, ob man der Nachfolger von einem Spieler ist, sondern einfach darum, dass ich selbst an mich glaube, mein Potential entfalte und auf jeder Position meine Leistung abrufe“, beschreibt Tuta seine Herangehensweise.

Der Lehrmeister Hasebe

Die neue Position habe viel mit Verantwortung zu tun und mit dem Sammeln von neuen Erfahrungen. Er ist überzeugt: „Es wird mich in meiner Karriere nur weiterbringen, wenn ich jetzt auch im Zentrum spielen darf.“ In Routinier Makoto Hasebe hat Tuta einen perfekten Lehrmeister im Team, dessen Hilfe er gerne sucht und annimmt. Was er sich von dem Japaner abschauen kann? „Zum Beispiel, was die Pässe in die Spitze angeht. Das sieht bei Makoto immer so einfach aus, wie er da die Lücken sieht.“

Mit seiner Vertragsverlängerung hat sich der Brasilianer langfristig zur Eintracht und zur Stadt Frankfurt bekannt. „Das hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Eintracht Frankfurt ist ein großartiger Verein, der mir die Möglichkeit gegeben hat, in Europa Fuß zu fassen“, begründete Tuta seine Entscheidung. Zwar habe er sich vom ersten Moment an wohl und gut aufgenommen gefühlt, mit den hessischen Traditionen scheint er jedoch noch nicht recht warm geworden zu sein.

Im Trainingslager in Österreich organisierten die mitgereisten Fans ein Handkäs-Frühstück und boten der Mannschaft Spezialitäten aus der Heimat an. Djibril Sow und Almamy Touré waren mutig, setzten sich zwischen den beiden Trainingseinheiten zu den Fans und aßen Handkäs. Den habe er zwar schon einmal gegessen, geschmeckt habe es ihm jedoch nicht ganz so gut, gab Tuta zu.

„Wenn ihr wollt, dass ich es probiere, muss ich leider absagen“, entschuldigte er sich am Rande des Fan-Frühstücks. Der Brasilianer ist ohnehin nicht zum Handkäsessen zur Eintracht gekommen, sondern um international Fußball zu spielen. Und das bald auf allerhöchstem Niveau. Die Vorfreude darauf ist ihm anzumerken: „Nächstes Jahr mit diesem Verein, der mich nach Europa gebracht hat, in der Champions League zu spielen ist etwas ganz Einzigartiges.“

„Filip ist bei uns“

An den Grundlagen für eine erfolgreiche Saison arbeitet die Mannschaft in Windischgarsten nun seit drei Tagen. Am Dienstag absolvierten die Profis abermals zwei Trainingseinheiten draußen auf dem Platz. Abschlüsse, Chancenverwertung, Pässe in die Spitze, Umschaltmomente, all das stand bisher im Fokus. Am Dienstagnachmittag folgte das erste Trainingsspiel elf gegen elf auf dem großen Spielfeld. Auch der zuletzt leicht angeschlagene Ansgar Knauff war wieder im Mannschaftstraining zu sehen.

Mit vollem Einsatz dabei ist auch Filip Kostic. Um ihn halten sich hartnäckige Wechselgerüchte. Sollte der Serbe Abwanderungsgedanken hegen, so ist ihm das nicht anzumerken. Seinen Mitspieler Djibril Sow etwa hat er mit seinem Auftreten in Windischgarsten überzeugt. Der Schweizer sagte am Montag: „Wir haben alle Lust auf diese Saison, das merkt man bei jedem. Auch bei den Spielern, wo man meint, die wären schon weg. Das Gefühl habe ich gar nicht, dass da was ist.“

Das hatte zuvor auch schon Markus Krösche bestätigt: „Jeder hat seine Zukunftspläne, doch keiner vermittelt den Eindruck, uns verlassen zu wollen.“ Der Sportvorstand hatte schon zu Beginn des Trainingslagers erklärt: „Filip ist bei uns und fühlt sich wohl. Dass er Spaß hat, hat man am Samstag im Spiel gesehen.

Er weiß, was er an uns hat, und hatte über Jahre einen großen Anteil am Erfolg. Umgekehrt wissen wir, was wir an ihm haben.“ Der Verein stehe mit allen Spielern in Kontakt. Das gelte für Kostic genauso wie für Daichi Kamada und Evan Ndicka, deren Verträge ebenfalls im kommenden Sommer auslaufen.