Eintracht-Spieler Chandler : In den Zaubertrank gefallen

Zwei Fingerzeige: Timothy Chandler trifft erst sehenswert mit dem Fuß und dann kunstvoll mit dem Kopf. Bild: dpa

Sonst machte er nur „zwei Tore in einer Saison“, nun zwei in einem Spiel. Timothy Chandler entdeckt den Torjäger in sich und bringt die Frankfurter Eintracht in die richtige Spur.