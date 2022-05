Eintracht-Kapitän Rode : Einer für die Champions League

Sebastian Rode hat fast immer gleich reagiert, wenn er während der vergangenen Fußballsaison auf sein mögliches Karriereende angesprochen wurde. Der 31 Jahre alte Kapitän der Frankfurter Eintracht wich den Fragen nicht aus, sondern stellte in Aussicht, dass seine Laufbahn als Profi spätestens mit dem Vertragsende in Frankfurt am 1. Juli 2024 abgeschlossen sein könnte. Bis dahin hofft der defensive Mittelfeldspieler, hinter dem mehrere Knieoperationen – die letzte im August 2021 – liegen, dass sein „Körper mitmacht“. Realismus zählt zu Rodes Eigenschaften.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Und so wird es ihn auch nicht überrascht haben, dass er nach dem Gewinn der Europa League mit der Eintracht abermals gefragt wurde, ob das jetzt womöglich der richtige Zeitpunkt für seinen Abtritt sei – getreu dem Motto, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Aber Rode, der voller Tatkraft steckt, hat mit den Hessen noch Großes vor: die Teilnahme an der Champions League. Dieses besondere Erlebnis will er in der neuen Saison als Kapitän auf dem Platz auskosten, auch wenn er bereits mit Bayern München in der Königsklasse gespielt hat. Rode denkt mit Blick auf die schönen Per­spek­tiven nicht an Rücktritt.