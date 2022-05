Eintracht Frankfurt : Ein Triumph mit Folgen

Was bedeutet der Erfolg in der Europa League für Eintracht Frankfurt? Was muss passieren für den Erfolg in der Liga? Ist Eintracht die coolste Marke? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was bringt der Erfolg in der Champions League?

Der Titel bringt der Eintracht die Teilnahme an der Champions League und damit garantierte Einnahmen von knapp 30 Millionen Euro. Der Betrag kann aber noch deutlich anwachsen, falls die Mannschaft auch in der Königsklasse so respektlos gegen große Namen auftritt wie in der Europa League. Dieser Geldsegen ist aber zugleich ein Fluch, denn nun muss wegen der anspruchsvollen Doppelbelastung in den Kader investiert werden. Und sollte die Qualitätssteigerung nicht zu einer Bundesligaplatzierung führen, die für eine neuerliche Europapokal-Qualifikation reicht, bekommt die Eintracht im nächsten Jahr ein finanzielles Problem. Das freilich lässt sich bei geschickter Vermarkung des Imagegewinns durch den ersten internationalen Titel seit 42 Jahren und der Zugehörigkeit zur Eliteklasse eingrenzen.