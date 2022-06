Neuer Eintracht-Angreifer Muani : Geheimnisvoller Torriecher

Polyglotte Zeiten bei der Eintracht. Am Mittwoch noch wurde spanisch gesprochen, am Donnerstag dann französisch. Natürlich aus gutem Grund, denn mit Randal Kolo Muani hat ein junger Profi aus dem Land des Fußball-Weltmeisters Frankreich seine erste Presserunde bei der Eintracht absolviert.

Der 23 Jahre alte Muani, aus Nantes nach Frankfurt gewechselt, zeigte sich erwartungsgemäß zufrieden. „Ich bin happy, hier zu sein“, ließ er sich vom neuen Eintracht-Dolmetscher Patrick Zeilmann übersetzen. „Wir haben eine tolle Saison vor uns.“ Eine Saison mit zumindest sechs Spielen in der Champions League als Höhepunkten. Als Muani Anfang März Klarheit über seine Zukunft hatte und den von der Eintracht angebotenen Fünfjahresvertrag unterzeichnete, war von Königsklasse noch nichts zu sehen. Immerhin: Muani hatte sich die furiosen Eintracht-Spiele in der Europa League am Fernseher angeschaut. Und als der Coup von Sevilla und der damit verbundene Sprung in die Champions League tatsächlich perfekt war, „war auch ich happy und stolz“.