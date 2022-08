Eintracht verliert Star : Kein Kostic mehr

Einen Tag vor dem Supercup-Spiel in Helsinki gegen Real Madrid bricht Filip Kostic seine Zelte in Frankfurt ab. Der Serbe wechselt zu Juventus Turin und spielt fortan im Land seiner Fußballträume.

Abschlusstraining – der Name war Programm. Denn für Filip Kostic ist der Tag vor dem UEFA Supercup gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr, live bei RTL) der letzte gewesen, an dem er noch einmal für die Eintracht die Fußballschuhe angezogen und auf dem Übungsareal an der Frankfurter Arena einige seiner Flanken geschlagen hat. Damit ist nun endgültig Schluss. Nach wochenlangem Gezerre hat sich mit Juventus Turin endlich der Herzensklub gefunden, dem sich der schon im Vorjahr wechselwillige Kostic anschließen wird.

Im Gespräch sind rund 15 Millionen Euro, die die Eintracht von den Italienern als Transferentschädigung erhält. Zudem kann es weitere Bonuszahlungen von rund drei Millionen Euro geben, entsprechenden sportlichen Erfolg vorausgesetzt.

Dauerbrenner der Eintracht

Die Causa Kostic war einer der Dauerbrenner der Eintracht. Der 29 Jahre alte Kostic, vertraglich eigentlich noch bis einschließlich 30. Juni 2023 an die Frankfurter gebunden, hatte immer wieder mal den Wunsch nach einem Vereinswechsel geäußert. Schnell wurde dabei deutlich: Italien ist das Land seiner Sehnsuchtsträume, in dem der Serbe im Schlussbogen seiner Karriere final und wirtschaftlich besser als in Deutschland entlohnt am Ball sein will.

Reisende soll man nicht halten – diesen Grundsatz machte sich Markus Krösche zu eigen, denn der Sportvorstand der Eintracht betonte nochmals am Dienstag: „Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten und einen großen Anteil am Gewinn der Europa League. Wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind. Aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab“, so Krösche, der es nach dem Abschlusstraining zur Mittagszeit noch vermied, konkret von Juventus zu sprechen.

Stattdessen brach Krösche eine Lanze für seine anderen Lizenzspieler. „Wir haben einen breiten Kader und ein sehr hohes Vertrauen in die Jungs, die alle ihre Chance verdient haben und auf die kommenden Aufgaben brennen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns, auch auf Wunsch des möglichen neuen Klubs, dazu entschieden, das Spiel gegen Real Madrid ohne Filip zu bestreiten.“

Spiel für die Geschichtsbücher

Keine große Fußballbühne also mehr für Kostic im Dress der Eintracht. Das blamable 1:6 gegen Dauermeister Bayern München beim Bundesligastart am vergangenen Freitag in Frankfurt war sein letzter Pflichtspieleinsatz. Als der linke Außenmann in der 74. Minute ausgewechselt wurde, winkte er kurz ins Publikum, klatschte – und verschwand. Ein schmuckloser Abgang.

An diesem Mittwoch, wenn Kostic trotz aller Italien-Liebe vermutlich vor dem Fernseher sitzt und seine langjährigen Kameraden gegen Real Madrid im Olympiastadion von Helsinki spielen und kämpfen sieht, wird es an der Schnittstelle zwischen alter und neuer Saison noch einmal ein Highlight geben. UEFA Supercup, das Duell des Champions-League-Siegers Real gegen den Europa-League-Triumphator Eintracht: So etwas hat es in der langen Eintracht-Historie noch nicht gegeben. Ein Spiel für die Geschichtsbücher – und wie schon zuvor beim Endspiel in Sevilla die Gelegenheit, vorab mächtig aufzutrumpfen.

So wird es analog zu den Aktivitäten in der andalusischen Kapitale auch in der finnischen Hauptstadt Helsinki ein großes Fanfest geben. Schauplatz wird an diesem Mittwoch von 13 Uhr an der Kaisaniemen Puisto sein, ein großflächiger Park in der Nähe des Hauptbahnhofs. Einige der Meisterspieler von 1959, die auch ein Jahr später beim Jahrhundertspiel gegen Real Madrid in Glasgow im prall gefüllten Hampden Park dabei gewesen sind, werden ebenso beim finnischen Fanfest sein wie die einstigen Profis und Markenbotschafter Uwe Bindewald, Alexander Schur und Alexander Meier. Und natürlich fehlt auch der wortgewaltige Präsident Peter Fischer nicht.

Einstimmen auf ein Spiel der Extraklasse, in dem die Rollen scheinbar klar verteilt sind. Kaum etwas spricht für die Eintracht, aber so gut wie alles für Real. Für den Klub, für den alleine Vinicius Junior und Benzema 66 Tore in der vergangenen Saison erzielt haben. Mehr als die Hälfte der 117 Tore der Spanier und mehr als der gesamte Kader von Eintracht Frankfurt. Für den Klub, der vor allem insgesamt 14 Mal den Henkelpott gewonnen hat. Jene Trophäe, die früher der Sieger im Landesmeisterwettbewerb erhielt und seit 1992 der Beste in der Champions League.

Stichwort Champions League: Dort könnte es, entsprechendes Losglück vorausgesetzt, schon in der Gruppenphase zum Wiedersehen mit Italien-Freund Kostic kommen. Die Eintracht, als Europa-League-Sieger in Topf eins bei der Auslosung am 25. August gesetzt, könnte es mit Juve zu tun bekommen. Die Turiner, in der zurückliegenden Serie A lediglich Vierter geworden, befinden sich in Topf zwei.