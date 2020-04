Eintracht Frankfurt : „Ich freue mich, die Jungs wieder rauszuholen“

Wie geht es weiter bei Eintracht Frankfurt in der Corona-Krise? Adi Hütter trainiert die Mannschaft wieder in kleinen Gruppen. Sehr wahrscheinlich wird der Trainer aber irgendwann auf einen besonderen Spieler verzichten müssen.

Adi Hütter setzt auf die Kraft des Fußballs. Zu Beginn einer neuen ungewöhnlichen Arbeitswoche, die so gar nichts mit den altbekannten Mustern zu tun hat, meldete sich der Eintracht-Trainer in einer erstmals in seiner Karriere abgehaltenen Videokonferenz zu Wort. „Wir alle wünschen uns, dass es im Mai möglicherweise weitergeht mit Fußball“, sagte der Frankfurter Chefcoach in dem gut halbstündigen Gespräch. Hütter glaubt: „Für unsere Gesellschaft wäre dies etwas Wertvolles und Wichtiges.“

Sollte es tatsächlich, wie von der Deutschen Fußball Liga geplant, am ersten oder zweiten Mai-Wochenende wieder zu Spielen in der Bundesliga kommen, rechnet Hütter mit gravierenden Veränderungen. „Es wird gewöhnungsbedürftig sein, wenn man in den Fernsehapparat reinschaut und ein Fußballspiel ohne Zuschauer sieht“, sagte der 50 Jahre alte Österreicher am Montag. „Wichtig ist, dass wir unseren Beruf wieder ausüben können.“ Spiele in Zeiten der Corona-Pandemie ohne Unterstützung von den Rängen, weil diese auf absehbare Zeit leer bleiben werden – Hütter rechnet fest damit. „Aber bis dahin wird noch einiges Wasser den Main runter fließen.“ Seit Freitag ist der gesamte Frankfurter Lizenzspielerkader wieder an der Arena im Einsatz. Training in Kleinstgruppen von zwei Spielern. Hütter schätzt sich „glücklich, dass wir wieder Kontakt zu unseren Jungs haben“.

Gleichzeitig sagte er aber auch, dass diese ganz spezielle Form des noch nie dagewesenen Trainings für alle Beteiligten eine Herausforderung sei. „So einfach ist es mit Zweierteams nicht. Es fehlt die Spielform mit mehreren Personen. Und es ist natürlich angenehmer, wenn man, wie auf Schalke, zu siebt trainieren kann.“ Der erfahrene Fußballlehrer sieht aber auch die positiven Seiten dieser neuen Herausforderung, seine Mannschaft für den Wiederstart vorzubereiten. „Wir haben die Möglichkeit, individuell noch näher auf den Spieler einzugehen.“ Trotzdem wünscht sich der Eintracht-Coach schnell eine gemeinsame Regelung für alle Bundesligavereine. „Das wäre sinnvoll, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben.“

Um auch abseits des Platzes ein Zeichen zu setzen, hat Hütter erwartungsgemäß Zustimmung für geplante Gehaltsreduzierungen signalisiert. „Ich bin ein Befürworter des Gehaltsverzichts“, sagte er in der Videokonferenz. Hütter ist bewusst, dass es wegen der derzeit nicht fließenden Fernsehgelder Klubs mit wirtschaftlich großen Nöten in der Liga gibt. Die Eintracht sieht er aber gut aufgestellt. „Eintracht Frankfurt ist in der glücklichen Lage, eine gewisse Zeit überdauern zu können. Wir können uns durch unsere Pokalerfolge und Transfererlöse über Wasser halten. Wir haben uns ein finanzielles Polster geschaffen. Der Verein hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet. Vor drei, vier Jahren wäre es für Frankfurt aber auch sehr schwer geworden.“ Beim Thema Gehaltsverzicht sieht Hütter den Vorstand als Initiator. „Unser Vorstand wird sich Gedanken machen. Konkrete Gespräche hat es zwar noch nicht gegeben. Aber ich glaube, dass wir alle bereit sind, aus Solidaritätsgründen auf Teile unseres Gehalts zu verzichten.“

Sehr wahrscheinlich wird Hütter auch auf einen seiner Spieler verzichten müssen. Auf keinen x-beliebigen, sondern einen ganz besonderen: seinen Kapitän David Abraham. Ein Geheimnis ist es ja schon seit längerem nicht mehr, dass es den Argentinier zurück in seine Heimat zu seiner Familie zieht. Der verdiente Südamerikaner, der Mitte Juli 34 Jahre alt wird, wird mit seinem Heimatverein CA Independiente in Verbindung gebracht, wo er von 2003 an fünf Jahre lang als Verteidiger am Ball gewesen ist. Seit 2015 schnürt Abraham seine Fußballschuhe für die Eintracht, und es macht ihn stolz, Kapitän zu sein. Gezielt auf den wohl bevorstehenden Weggang von Abraham befragt, sagte Hütter: „Wasserstandsmeldungen gebe ich nicht ab. Ich war von Anfang an immer informiert. Bei David Abraham wird es so sein, dass er eines Tages zurück nach Argentinien geht. Aber wann das sein wird, steht in den Sternen.“

Noch ist Abraham in Frankfurt. Und wenn Hütter gekonnt hätte, hätte er seinen Spielführer beim ersten Wiedersehen vor ein paar Tagen sofort geherzt. Doch dies ging nicht. „Am liebsten hätte ich jeden umarmt. Aber das dürfen wir leider nicht.“ Hütter bekräftigte: „Die sozialen Kontakte haben gefehlt. Umso mehr habe ich mich gefreut, die Jungs wieder aus ihren Häusern rauszuholen.“

Für den Neustart mit seiner Mannschaft sieht sich der Eintracht-Trainer trotz der zweiwöchigen Quarantänezeit bestens gerüstet. „Vor der Pause haben wir einen Test gemacht.“ Ergebnis: „Wir sind körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir haben aufgrund der langen Saison nichts verloren, sondern im Gegenteil sogar noch zugelegt.“ Für Hütter Indizien, dass der angestrebte, aber terminlich unbestimmte Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Bundesliga-Geschäfts für seine Mannschaft von Vorteil sein könnte. Auch Hütter hofft auf eine Fortführung des Liga-Alltags, wie immer dies im Detail auch aussehen mag. Seine Empfehlung: „Wir sollten alles unternehmen, um diese Saison fertigzuspielen. Wir sind in der ganzen Situation aber auch nur Beifahrer. Es entscheidet schlussendlich die Politik.“

Hütters vordringlicher Wunsch für die kommenden Tage und Wochen: „Wir wollen versuchen, dieses Virus so schnell als möglich in den Griff zu bekommen. Damit wir alle wieder gemeinsam Spaß haben, nach draußen zu gehen, essen zu gehen.“ Und irgendwann auch wieder Fußball zu spielen.