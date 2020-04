Eintracht Frankfurt : Torró und eine bessere Welt

Auf jetzt, Eintracht. Während der führende Frankfurter Fußballverein eine alte Kampagne wieder mit neuem Leben und neuen Ideen in Corona-Zeiten aufleben lässt, arbeitet so mancher Profi an seiner ganz persönlichen Kampagne. Auf jetzt, Lucas Torró! Jetzt reicht es mit den Verletzungen und Rückschlägen. Jetzt gilt es, kraftvoll durchzustarten. Der spanische Mittelfeldspieler in Diensten der Eintracht will genau dies tun, wie er am Mittwoch in einer Gesprächsrunde berichtete. Neu angreifen – das macht Sinn nach der bisherigen Leidensgeschichte des Spaniers.

Der erste Rückschlag: November 2018. Eine Adduktorenverletzung am Schambein zwang Torró zu einer Operation. Fünf Monate dauerte damals die Zwangspause. Bei einem Spiel in aller Freundschaft, gegen die Kicker vom Kreisligaklub SG Heringen/Mensfelden, war Torró erstmals wieder 90 Minuten lang dabei. Der zweite Rückschlag: Dezember 2019. Diesmal zog sich Torró einen Innenbandriss im Knie zu. Die Prognose der Mediziner: Rückkehr frühestens in drei Monaten. Torró schaffte es schneller, viel schneller sogar. Schon nach acht Wochen meldete er sich im Übungsbetrieb zurück.

An diese Zeit erinnert sich der Spanier nur zu genau. Sein Credo: „Wenn man hinfällt, muss man wieder aufstehen. Die Bereitschaft dazu ist bei mir besonders groß“, ließ sich Torró am Mittwoch von Eintracht-Dolmetscher Stephane Gödde übersetzen. Torrós Anspruch: „Ich will nichts dem Zufall überlassen. Ja, es stimmt: Die Knieverletzung hätte noch länger dauern können. Ich habe aber alles dafür getan, es schneller zurück zu schaffen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich ziehe mein Ding durch.“

Forsche Worte eines 25 Jahre jungen Mannes, der sich seiner Privilegien durchaus bewusst ist. „Wir hier in Deutschland können trainieren. Das ist doch schon mal positiv“, sagte Torró. In seiner spanischen Heimat geht das nicht. „Und in England und in Italien auch nicht. Da ist überhaupt kein Training möglich.“ Training in Deutschland, zumal in Zeiten der Corona-Krise, in der (Abstands-)Regeln zu befolgen und einzuhalten sind: „Bei uns ist es mehr als nichts.“ Und trotzdem gewöhnungsbedürftig, weil kontaktlos. Gerade für einen wie Torró, der von Diensts wegen auf Zweikämpfe angewiesen ist, um den Gegner vom eigenen Strafraum fernzuhalten. „Es ist sehr schwierig, Zweikampfführung zu trainieren“, sagte er, ohne sich davon jedoch verrückt machen zu lassen. Torró ist sicher: „Die Mittelfeldschlacht kommt noch früh genug.“ Der Kampf um die Stammplätze. Das persönliche Ziel, es zukünftig auf mehr Einsatzzeiten zu bringen. Torró weiß, dass er Nachholbedarf hat. Sebastian Rode und Djibril Sow spielen dort, wo auch der Spanier am liebsten spielen würde. Das deutsch-schweizerische Duo ist bei Trainer Adi Hütter erste Wahl. Eine richtige Entscheidung. „Trotzdem versuche ich auch jetzt, immer mein Bestes zu geben“, sagte Torró, der weiter an seine Chance glaubt.

Die Tugend der Stunde? „Es ist Geduld gefragt. Auch in den Kleingruppen, in denen wir derzeit trainieren.“ Torró sieht sich auf Kurs. „Schon vor der Corona-Krise war ich nach meiner ausgestandenen Knieverletzung wieder gut dabei.“ Dann jedoch gab es von einem auf den anderen Tag Stillstand. „Wir alle wurden auf null zurückgesetzt.“ Torró ist sicher, dass sich die Lage nach Corona verändern wird. „Wir müssen uns für die Zukunft besser aufstellen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, sagte der reflektierte Fußballprofi. „Eine bessere Welt aufbauen, Werte wie Zusammenhalt und Gemeinschaft. Das wünsche ich mir.“

Seit eineinhalb Wochen schon ist die Eintracht wieder im modifizierten Trainingsbetrieb dabei, und Torró ist sicher: „Ich fühle mich besser als zum Saisonstart. Ich verspüre eine große Lust, das zeigen zu können, was mich auszeichnet.“ Übersicht, Kopfballspiel, Technik – Torró verfügt über jede Menge Rüstzeug, um sich in der Bundesliga durchzusetzen. Sein Ziel: „Ich konzentriere mich jetzt auf den Schlussspurt.“ Auf den Tag, an dem es wieder unter erstklassigen Bedingungen, aber ohne Publikum losgehen soll. Torró rechnet „mit schnell aufeinanderfolgenden Spielen. Da wäre es schön, eine gute Dynamik reinzubekommen. Wir wollen noch möglichst weit oben landen“, sagte er, wohlwissend, dass es anstrengende Wochen werden. „Jeder Einzelne wird gebraucht.“

Torró will dazugehören – und nichts davon hören, sich eventuell ausleihen zu lassen. „Ich habe den unbedingten Willen, voll durchzustarten. Ich habe Hoffnung und Vertrauen, dass es gelingen kann.“ Es ist Torrós dritter Anlauf bei der Eintracht.