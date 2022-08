Eintracht fordert Real Madrid : Darum stehen im Supercup die Finalhelden im Fokus

Ein Spiel der Champions. Ein Spiel für Champions. Ein Spiel für zwei, die alles im Blick haben: Kevin Trapp und Thibaut Courtois. Auch im UEFA Supercup können die beiden Torhüter den Unterschied machen. So wie schon in den beiden vorangegangenen Finalspielen in der Europa League und in der Champions League.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

An diesem Mittwoch (21.00 Uhr bei RTL und DAZN) stehen sich der Keeper der Frankfurter Eintracht und der Schlussmann von Real Madrid gegenüber. Supercup in Helsinki, das letzte offizielle Spiel der zurückliegenden Fußballsaison. Trapp, der Teufelskerl von Sevilla, der mit seinen Paraden maßgeblich zum Frankfurter Coup gegen die Glasgow Rangers beigetragen hat, im internen Wettstreit mit dem belgischen Hexer Courtois, der die Angreifer des FC Liverpool beim 1:0 im Champions-League-Finale von Paris schier verzweifeln ließ. „Wenn der Torwart Man of the Match ist, dann ist für das andere Team etwas falsch gelaufen“, sagte Jürgen Klopp, der deutsche Coach der geschlagenen Engländer.