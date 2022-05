Aktualisiert am

Ultras als Speerspitze : Warum die Fans der Eintracht so mächtig sind

Das Phänomen Eintracht Frankfurt in der Europa League ist schon oft beschrieben worden. Der große FC Barcelona hat ihm einen neuen Namen gegeben: „La Bestia Blanca.“ Mit der weißen Bestie ist einerseits die Mannschaft gemeint, die im ­Viertelfinale den fünfmaligen Champions-League-Sieger ausschaltete und an diesem Mittwoch in Sevilla (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) gegen die Glasgow Rangers im Endspiel des zweitwichtigsten europäischen Klubwettbewerbs steht.

Peter Heß Sportredakteur.

Die weiße Bestie bezeichnet andererseits die Fans der Eintracht, die nicht nur bei den Heimspielen zu Zehntausenden ihr Team frenetisch unterstützen, sondern auch auf fremden Plätzen. Über 25.000 Zuschauer mit dem Adler im Herzen und auf der Brust verstörten das stolze Barcelona während des Rückspiels im Stadion Camp Nou, als sie ihre Mannschaft zu einem 3:2-Triumph brüllten.